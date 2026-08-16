Η Ελίνα Τζένγκο δεν τα πήγε καθόλου καλά στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου και έμεινε στην 11η θέση, με την ίδια να τονίζει ότι ντρέπεται.

Η 24χρονη Τζένγκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο, είχε κάνει την καλύτερή της επίδοση για φέτος στον προκριματικό με 59,82μ. και ήλπιζε σε κάτι καλό στον τελικό. Όλα, όμως, πήγαν στραβά.

Με βολή στα 54,01μ. η 24χρονη πρωταθλήτρια έμεινε στην 11η θέση και στις δηλώσεις της αμέσως μετά το τέλος δεν έκρυψε την απογοήτευσή της.

«Ήταν απαράδεκτη η εμφάνιση μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ντρέπομαι. Δεν είμαι σκληρή με τον εαυτό μου γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ίσα- Ίσα τα βάζω με τον εαυτό μου και είμαι πολύ απογοητευμένη αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, προχωράμε», ήταν λόγια της.