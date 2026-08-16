Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Χαμάς «κάλεσε μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποχρεώσουν την κατοχή (…) να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Τραμπ και να ξεκινήσει την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της Χαμάς.