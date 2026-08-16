Συναγερμός προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όταν αποσκευές που επρόκειτο να φορτωθούν σε ένα αεροπλάνο Airbus A321neo της British Airways, πήραν φωτιά.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής στην πίστα ήταν έγκαιρη. Αν η φωτιά είχε ξεσπάσει σε μεγάλο υψόμετρο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πιο σοβαρές.

Οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται ακόμη. Προς το παρόν, υπάρχουν δύο βασικές υποθέσεις.

Μία να πρόκειται για δυσλειτουργία των μηχανημάτων διακίνησης αποσκευών, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, η άλλη η αυτοανάφλεξη μιας συσκευής λιθίου ή η έκρηξη ή η υπερθέρμανση μιας μπαταρίας που έχει μείνει απρόσεκτα μέσα σε μία από τις βαλίτσες.

Video of fire on baggage container with luggage to be loaded onto BA585 just now at Milan Malpensa. Smart move to get the other containers out of the way before fire spread. If cause was lithium battery glad fire was there and not on plane pic.twitter.com/hlcleDC0Ak — Jon Sopel (@jonsopel) August 16, 2026

Εάν η φωτιά είχε αναπτυχθεί όταν το αεροπλάνο ήταν ήδη σε πτήση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο σοβαρές.

Αν και τα περισσότερα εμπορικά αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με συστήματα πυρόσβεσης στους αποθηκευτικούς χώρους, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν σχεδιαστεί μόνο για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φλόγας και να περιορίζουν τη φωτιά, όχι για να την σβήνουν.