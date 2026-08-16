Στην Αθήνα αναμένεται το πρωί της Δευτέρας (17/8) ο Ναΐρ Τικνιζιάν για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι»… φορτσάρουν, μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων μεταγραφών και μία εξ αυτών αφορά τη θέση του αριστερού μπακ.

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκατ. ευρώ και προχωράει στην απόκτηση του Τικνιζιάν, ο οποίος ετοιμάζεται να έρθει στην Αθήνα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Αυτό αναμένεται να έχει διάρκεια πέντε ετών ενώ οι ετήσιες απολαβές του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ θα είναι στο 1,1 εκατ. ευρώ. Ο Τικνιζιάν αποτελούσε στόχο των «ερυθρόλευκων» και στο παρελθόν και ήταν στον Ερυθρό Αστέρα από το καλοκαίρι του 2025.