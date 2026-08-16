Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, έπειτα από έναν τελικό για γερά νεύρα με τον Αρμάντ Ντουπλάντις.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές ξεμπέρδεψαν εύκολα, όπως αναμενόταν, με τα πρώτα άλματα και τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν στα 5,85μ. σε ό,τι αφορά τα μετάλλια.

Με τον Ντουπλάντις να αφήνει τα 5,95μ., ο Καραλής το ξεπέρασε και ανέβηκε στην 1η θέση, με τα πράγματα να εξελίσσονται όπως ήθελε καθώς ο Σουηδός απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,00μ.

Το ίδιο… έπαθε και ο Καραλής αμέσως μετά, παρ’ όλα αυτά ήταν στην 1η θέση, με τη μάχη για το χρυσό μετάλλιο να αρχίζει.

Ο Ντουπλάντις ανέβασε τον πήχη στα 6,05μ. και το πέρασε, ενώ ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει στα 6,00μ., τα οποία και πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, για να έχει τρεις προσπάθειες στα 6,10μ.

Ο Σουηδός πέρασε με την πρώτη αυτό το ύψος, ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε άτυχος καθώς ο πήχης έπεσε… για λεπτομέρειες στη δική του προσπάθεια και στη συνέχεια ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15μ.

Ο Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη του προσπάθεια στα 6,15μ. και στη συνέχεια, μιλώντας με τους προπονητές του, αποφάσισε να πάει στο 6,20μ. παίζοντάς τα όλα για όλα.

Παρά την προσπάθειά του, όμως, δεν κατάφερε να το περάσει και τελικά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με το χρυσό, για ακόμη μία φορά, να καταλήγει, όπως πάντα, στον Ντουπλάντις.