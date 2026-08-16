Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Κρήτη, όταν ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους της επιτυχίας του «Αθήνα μου».

Ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο την ερμηνεία του και ενθάρρυνε τον μικρό Νικόλα, χτυπώντας παλαμάκια μαζί με το κοινό, ενώ ο πιτσιρικάς κέρδισε τις εντυπώσεις με τον τρόπο που χόρεψε.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα social media, όπου συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων.

Σύμφωνα με τη γυναίκα που ανέβασε το βίντεο, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νικόλα, καθώς το χόρευε από πολύ μικρός και ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της, δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι κάποια μέρα ο μικρός θα είχε την ευκαιρία να χορέψει το «Αθήνα μου» μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδά και να τον χειροκροτεί.