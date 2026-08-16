Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν με λίγα λεπτά διαφορά στη Σαλαμίνα, αφήνοντας πίσω τους δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και καμένα σπίτια.

Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου που ειδοποίησε την Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Περιστέρια, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο στην οδό Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μαζί με τα αίτια της δεύτερης φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 15:03 στην Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Στην οδό Ανδρομάχης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατοικούσε κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Από τους 10 τραυματίες, οι οκτώ υπέστησαν εγκαύματα, ενώ δύο αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια – 593 απεγκλωβισμοί

Στα Περιστέρια παραμένουν διάσπαρτες εστίες και σημεία με καπνό, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

Συνολικά επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 58 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες. Συνολικά 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης, με τη συνδρομή πλοίων, ταχύπλοου του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτών μέσων του Λιμενικού.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, αναφέρθηκε και στο χρόνιο πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων, σημειώνοντας ότι στο νησί υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα και ότι δεν καθαρίζονται όλα όπως προβλέπεται.