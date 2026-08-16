Σάλος έχει προκαλέσει στην Πάρο βίντεο που καταγράφει τον ξυλοδαρμό 71χρονου υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, έπειτα από διαφωνία για χώρο στάθμευσης.

Ο 71χρονος μίλησε στον Alpha και περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν όταν τουρίστρια από το Βέλγιο επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει. Η αλυσίδα στον χώρο παράδοσης ήταν κατεβασμένη και, σύμφωνα με τον ίδιο, ο οδηγός ταξί διαπληκτίστηκε μαζί της.

«Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωχνε και μόλις με βλέπει άρχισε και φώναζε», ανέφερε ο 71χρονος. «Ε βέβαια φοβήθηκα, μπορούσε να με έχει σκοτώσει αυτός με την τρέλα που πούλαγε»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο οδηγός ταξί τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο: «Εδώ με χτύπησε στα μάτια, 2-3 φορές μου έδωσε μπουνιές».

Ο οδηγός ταξί, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για την πράξη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά και ότι προηγουμένως ο υπάλληλος τον έβριζε, του φώναζε και τον χτύπησε με κράνος.

Ο 71χρονος διαψεύδει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και υποστηρίζει ότι δέχθηκε την επίθεση και αντέδρασε αμυνόμενος.

Ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης κατέθεσε μήνυση, ενώ ο οδηγός ταξί αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εργασιακή του σχέση με την εταιρεία τερματίστηκε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα social media.