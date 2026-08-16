Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι.

Ο αγώνας δεν άρχισε καλά για τον Έλληνα τενίστα καθώς δέχθηκε break νωρίς, έμεινε πίσω με 2-0 και στη συνέχεια παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να απαντήσει, με συνέπεια να χάσει το πρώτο σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε νωρίς break και στο δεύτερο σετ αλλά αυτή τη φορά απάντησε, ο Αλιασίμ όμως έκανε κι άλλο στη συνέχεια για να περάσει μπροστά με 3-2.

Ο Στέφανος κατάφερε να κάνει κι αυτός δεύτερο break και να ισοφαρίσει σε 5-5, αμέσως μετά όμως δέχθηκε και τρίτο break και τελικά έχασε το σετ με 7-5 και μαζί και τον αγώνα.

Τα σετ: 6-3, 7-5