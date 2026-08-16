Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει την τουρκική κίνηση μονομερή και παράνομη, επισημαίνοντας ότι τα πάρκα εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Όπως τονίζει, η εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε διεθνή ύδατα δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς από ένα κράτος, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία “εθνικών” θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα σημειώνει ακόμη ότι η τουρκική απόφαση «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα δικαιώματα της Ελλάδας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις τουρκικές Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» (16.08.2026)



🔗https://t.co/I8EL5WegkG pic.twitter.com/xbG7Gv7Qyr — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 16, 2026

Η αναφορά στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Το υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στη θέσπιση Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να μεταβάλουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύουν τις προσπάθειες για σχέσεις καλής γειτονίας.

Το ΥΠΕΞ καταλήγει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Τουρκία «κυκλώνει» Καστελλόριζο και Λήμνο με την ανακήρυξη δύο νέν εθνικών θαλάσσιων πάρκων

Το Σάββατο 15 Αυγούστου με δύο προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων «εθνικών θαλάσσιων πάρκων».

Σύμφωνα με τα διατάγματα, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, στις τουρκικές ακτές, σε θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το Καστελλόριζο.

Το δεύτερο αφορά θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, με τη ζώνη να εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η ανακοίνωση των δύο πάρκων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στο Αιγαίο παραμένει αυξημένη, ενώ τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν εκτενείς αναφορές στην ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά και στη νήσο Ρω.

Η τουρκική απάντηση στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Η κίνηση της Άγκυρας παρουσιάζεται ως απάντηση στην απόφαση της Ελλάδας να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, τον Ιούλιο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η χωροθέτηση των νέων τουρκικών πάρκων, καθώς το ένα βρίσκεται στην περιοχή απέναντι από το Καστελλόριζο και το άλλο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Τα δύο προεδρικά διατάγματα αποτελούν πλέον το νέο δεδομένο στις ελληνοτουρκικές θαλάσσιες σχέσεις, με την Άγκυρα να επιχειρεί να δώσει τη δική της απάντηση στις αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες.