Στις 12 Αυγούστου 1204, λίγους μήνες μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η Κρήτη άλλαξε χέρια μέσα από μία συμφωνία που θα καθόριζε την ιστορία της για περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Ο Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός εκχώρησε στη Δημοκρατία της Βενετίας τα δικαιώματά του στο νησί, έναντι 1.000 αργυρών μάρκων και άλλων ανταλλαγμάτων.

Η συμφωνία ήταν ένα από τα πολλά γεωπολιτικά παζάρια που ακολούθησαν την Δ΄ Σταυροφορία και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204. Τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μοιράζονταν μεταξύ των νικητών, με ηγεμόνες και εμπορικές δυνάμεις της Δύσης να διεκδικούν λιμάνια, νησιά και στρατηγικά περάσματα στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Βονιφάτιος του Μομφερράτου, ένας από τους σημαντικότερους αρχηγούς της Σταυροφορίας, είχε αποκτήσει δικαιώματα στην Κρήτη, χωρίς όμως να διαθέτει ουσιαστικό έλεγχο πάνω στο νησί. Για τη Βενετία, αντίθετα, η Κρήτη είχε τεράστια αξία αφού βρισκόταν πάνω στους θαλάσσιους δρόμους που συνέδεαν την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Συρία και τη δυτική Μεσόγειο και μπορούσε να αποτελέσει κομβικό σταθμό του εμπορικού της δικτύου.

Η Κρήτη δεν πέρασε στους Βενετούς τόσο εύκολα

Η υπογραφή της συμφωνίας δεν σήμαινε ότι η Βενετία απέκτησε αυτομάτως και τον έλεγχο της Κρήτης. Οι Γενουάτες, μεγάλοι εμπορικοί ανταγωνιστές των Βενετών, κινήθηκαν γρήγορα και, υπό τον Ερρίκο Πεσκατόρε, κατέλαβαν σημαντικό τμήμα του νησιού. Ακολούθησαν χρόνια συγκρούσεων μέχρι να εδραιωθεί η βενετική κυριαρχία στις αρχές του 13ου αιώνα.

Η Κρήτη μετατράπηκε τελικά σε μία από τις σημαντικότερες υπερπόντιες κτήσεις της Γαληνοτάτης, γνωστή στους Βενετούς ως Regno di Candia – Βασίλειο της Κάντιας. Η βενετική παρουσία δεν ήταν μια περίοδος χωρίς αντιστάσεις: σημειώθηκαν επανειλημμένα εξεγέρσεις Κρητικών και συγκρούσεις με τη διοίκηση της Βενετίας.

Παράλληλα, μέσα στους αιώνες δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη συνύπαρξη ελληνικών, βυζαντινών και δυτικών επιρροών. Η Κρήτη εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και καλλιτεχνικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου και, ιδιαίτερα κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, γνώρισε την περίοδο που έμεινε γνωστή ως Κρητική Αναγέννηση. Σε αυτό το περιβάλλον αναπτύχθηκαν η ζωγραφική, το θέατρο και η λογοτεχνία, με ονόματα όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Γεώργιος Χορτάτσης και ο Βιτσέντζος Κορνάρος.

Η βενετική κυριαρχία έφτασε στο τέλος της το 1669, όταν, ύστερα από τον μακρόχρονο οθωμανικό πόλεμο και την πολιορκία του Χάνδακα, η σημερινή πόλη του Ηρακλείου παραδόθηκε στους Οθωμανούς. Είχαν περάσει περισσότερα από 450 χρόνια από τη συμφωνία του 1204 που είχε βάλει την Κρήτη στο επίκεντρο της βενετικής αυτοκρατορίας της Μεσογείου.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1851: Ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την ποδοκίνητη ραπτομηχανή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση της ομώνυμης εταιρείας και την επανάσταση στην οικιακή και βιομηχανική ραπτική.

1883: Πεθαίνει στον ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ το τελευταίο γνωστό κουάγκα, υποείδος της ζέβρας της πεδιάδας με ρίγες κυρίως στο μπροστινό μέρος του σώματος. Το ζώο, που ζούσε στη Νότια Αφρική, εξαφανίστηκε έπειτα από εκτεταμένο κυνήγι.

1932: Στην Αρχαία Αγορά ανακαλύπτονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους και ψηφοδέλτια εξοστρακισμού του Αριστείδη, που προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την πολιτική ζωή της κλασικής Αθήνας.

1953: Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της δοκιμή θερμοπυρηνικού όπλου, του RDS-6s, στο πεδίο δοκιμών του Σεμιπαλατίνσκ, εντείνοντας την πυρηνική κούρσα του Ψυχρού Πολέμου.

1953: Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, ολοκληρώνοντας μια καταστροφική σεισμική ακολουθία που ισοπεδώνει μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης και αφήνει εκατοντάδες νεκρούς.

1968: Οι Τζίμι Πέιτζ, Ρόμπερτ Πλαντ, Τζον Πολ Τζόουνς και Τζον Μπόναμ παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε στούντιο του Λονδίνου. Η συνάντηση σηματοδοτεί τη γέννηση των Led Zeppelin.

1981: Η IBM παρουσιάζει το IBM Personal Computer, με αρχική τιμή 1.565 δολάρια. Το IBM PC θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μαζική διάδοση των προσωπικών υπολογιστών.

1985: Η πτήση 123 της Japan Airlines συντρίβεται στην Ιαπωνία, με 520 νεκρούς και μόλις τέσσερις επιζώντες. Παραμένει το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία με ένα μόνο αεροσκάφος.

1990: Η κυνηγός απολιθωμάτων Σου Χέντρικσον ανακαλύπτει στη Νότια Ντακότα τον μεγαλύτερο και πληρέστερο σκελετό Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχει βρεθεί ποτέ, ηλικίας 65 εκατομμυρίων ετών.

2000: Το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κουρσκ βυθίζεται στη Θάλασσα του Μπάρεντς έπειτα από εκρήξεις κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης. Και οι 118 άνθρωποι του πληρώματος χάνουν τη ζωή τους.

2004: Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, συνδέοντας οδικά τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο.

2004: Ξεσπά η υπόθεση Κεντέρη – Θάνου, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Έλληνες σπρίντερ δεν εμφανίζονται σε έλεγχο ντόπινγκ και ακολουθεί το πολυσυζητημένο τροχαίο με μοτοσικλέτα.

Γεννήσεις

1930 – Τζορτζ Σόρος (George Soros), Ουγγροαμερικανός επιχειρηματίας, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Γεννημένος στη Βουδαπέστη, επέζησε της ναζιστικής κατοχής χάρη στην εξυπνάδα της οικογένειάς του και το 1947 μετανάστευσε στο Λονδίνο, σπουδάζοντας Οικονομικά στο London School of Economics. Έγινε θρύλος της Wall Street, γνωστός ως «ο άνθρωπος που κατέστρεψε την Τράπεζα της Αγγλίας» μετά τη σορτάρισμα της λίρας το 1992. Ίδρυσε τα Open Society Foundations, μέσω των οποίων δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν σε ανθρωπιστικές δράσεις, υπέρ των ανοιχτών και δημοκρατικών κοινωνιών.

1954 – Φρανσουά Ολάντ (François Hollande), γάλλος πολιτικός και πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας (2012-2017). Γεννήθηκε στη Ρουέν και σπούδασε στο ENA, τη σχολή εκπαίδευσης της γαλλικής ελίτ. Καθιερώθηκε στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ως ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ έγινε γνωστός για τις προσπάθειές του στη διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών («Mariage pour tous») και τις θέσεις του για την ενωμένη Ευρώπη.

1981 – Τζιμπρίλ Σισέ (Djibril Cissé), εκρηκτικός Γάλλος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, γεννημένος στην Αρλ. Έγινε γνωστός ως σέντερ φορ-«killer» λόγω της ταχύτητας και δύναμής του, ενώ έγραψε ιστορία σε ομάδες όπως Οσέρ, Λίβερπουλ, Μαρσέιγ, Παναθηναϊκό (όπου λατρεύτηκε ως «Μπαπέ της εποχής του»), Λάτσιο, και Queens Park Rangers. Πρώτος σκόρερ Super League (2010, 2011) και MVP στην Ελλάδα, κατέκτησε Champions League και FA Cup με Λίβερπουλ, ενώ αντιμετώπισε σοβαρούς τραυματισμούς που όμως δεν καθυστέρησαν τη λαμπρή του καριέρα.

1982 – Αλέξανδρος Τζόρβας, Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, γεννημένος στην Αθήνα. Τερματοφύλακας με σπουδαία θητεία στον Παναθηναϊκό και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, αγωνίστηκε σε Euro 2008, Μουντιάλ 2010 (όπου ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες) και Euro 2012. Έπαιξε ακόμα σε ΟΦΗ, Παλέρμο, Τζένοα, Απόλλωνα Σμύρνης και NorthEast United στην Ινδία. Μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα, αφοσιώθηκε στην αγροτική ζωή, δημιουργώντας το Κτήμα Τζόρβα στη Λακωνία, και το 2024 εμφανίστηκε ως επιστάτης στη «Φάρμα».

1990 – Μάριο Μπαλοτέλλι (Mario Balotelli), εκρηκτικός Ιταλός ποδοσφαιριστής γεννημένος στο Παλέρμο από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα. Έγινε σύμβολο τόσο για το ταλέντο του ως σέντερ φορ με δύναμη, ταχύτητα και γερό σουτ, όσο και για τις εκκεντρικές του αντιδράσεις. Έχει κατακτήσει Champions League με την Ίντερ (2010), Premier League με τη Manchester City και άφησε εποχή με την Ιταλία, σκοράροντας δύο γκολ στον ημιτελικό του Euro 2012 κόντρα στη Γερμανία – ο θρυλικός πανηγυρισμός του χωρίς μπλούζα έγινε viral. Αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο συζητημένους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας, γνωστός για τις ατάκες «Why always me?» και την αλληλεπίδρασή του με ΜΜΕ και φιλάθλους.

1992 – Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne), αγγλίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια, γεννημένη στο Χάμερσμιθ του Λονδίνου στις 12 Αυγούστου. Θεωρείται εμβληματική φιγούρα της γενιάς των millennials, γνωστή για τα εκκεντρικά φρύδια, την gender-fluid αισθητική, αλλά και τις τολμηρές εξομολογήσεις της για ψυχική υγεία, πανσεξουαλικότητα και κατάθλιψη. Δύο φορές «Μοντέλο της Χρονιάς» (2012, 2014), έλαμψε σε Victoria’s Secret, Burberry, Chanel, και σε ταινίες όπως «Suicide Squad» και «Valerian». Χαρακτηρίζεται για τη γενναιότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις προσωπικές προκλήσεις, σπάζοντας ταμπού στη μόδα και τον κινηματογράφο.

Θάνατοι

1613 – Βιτσέντζος Κορνάρος, εμβληματικός κρητικός ποιητής της Αναγέννησης, γεννημένος στη Σητεία το 1553. Έγραψε το αριστούργημα «Ερωτόκριτος», το οποίο θεωρείται το κορυφαίο κείμενο της κρητικής λογοτεχνίας, παντρεύοντας υπέροχα τη δημοτική γλώσσα με τα ιδανικά της αγάπης, ηρωισμού και ελευθερίας. Χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά ανθρωπιά και τον πλούτο της έκφρασης, εμπνέοντας ακόμα τη νεοελληνική ποίηση και μουσική, ενώ συντέλεσε στην αναγνώριση της κρητικής διαλέκτου ως εθνικού λογοτεχνικού εργαλείου.

1957 – Δημήτριος Λαμπράκης, κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, γεννημένος στο Βάμο Χανίων. Ιδρυτής του θρυλικού «Συγκροτήματος Λαμπράκη», διαμόρφωσε τον εγχώριο Τύπο με έντυπα όπως «Το Βήμα», «Τα Νέα» και «Οικονομικός Ταχυδρόμος». Υπήρξε νοσοκόμος στον Μακεδονικό Αγώνα, διακρίθηκε για το θάρρος του και πολέμησε υπέρ της ελευθερίας. Διώχθηκε για τις πολιτικές του θέσεις, φυλακίστηκε και επηρέασε όσο λίγοι τη δημόσια ζωή και το δημοσιογραφικό ήθος της χώρας.

Φώτης, Φωτεινός