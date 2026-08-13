Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Σε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στη Σίβηρη Χαλκιδικής προχώρησε η Πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση.



Επιπλέον, μετά το μήνυμα από το 112 που εκδόθηκε για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, υπήρξε νέα ειδοποίηση από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.

Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας.

Σημαντική είναι και η υποστήριξη από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες έχουν διατεθεί για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Στις 12:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Μόλα_Καλύβα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή βίντεο: Thestival