Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Πειραιώτες.

Λίγο νωρίτερα, η Βιλερμπάν είχε γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σενεγαλέζο φόργουορντ, ευχόμενη στον παίκτη καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του. Ακολούθησε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι δύο σύλλογοι είχαν συνεννοηθεί ώστε οι ανακοινώσεις να γίνουν παράλληλα, επισημοποιώντας έτσι τη μετακίνηση του Εντιαγέ στον Πειραιά.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο Εντιαγέ θα λάβει 700.000 ευρώ την πρώτη σεζόν και 800.000 ευρώ τη δεύτερη, με τις συνολικές απολαβές του για τη διετία να ανέρχονται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός κατέβαλε στη Βιλερμπάν 350.000 ευρώ ως buy out για την απόκτηση του παίκτη.

Η ανακοίνωση

«Στα ερυθρόλευκα ο Ndiaye!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.»