Μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές και οικονομικές έρευνες των τελευταίων ετών γύρω από ισχυρή θρησκευτική κοινότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία. Στο επίκεντρο είναι ο Αλιχάν Κουρίς, επικεφαλής των Σουλεϊμαντζί, 49 ύποπτοι, δεκάδες επιχειρήσεις και ένα σύνθετο δίκτυο χρηματοοικονομικών συναλλαγών που η τουρκική Αρχή Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων MASAK επιχειρεί να χαρτογραφήσει. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι ερευνάται η μεταφορά ποσών άνω των 100 δισ. τουρκικών λιρών στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση άρχισε το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου με εντολή της Εισαγγελίας της Άγκυρας και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 17 επαρχίες, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Αττάλεια.

Εκδόθηκαν εντάλματα για 49 υπόπτους και μέχρι τις τελευταίες επίσημες ενημερώσεις είχαν συλληφθεί 30, ανάμεσά τους ο ίδιος ο Κουρίς. Παράλληλα διατάχθηκαν έρευνες και κατασχέσεις σε 123 διαφορετικά σημεία: 43 διευθύνσεις που συνδέονται με υπόπτους και 80 εγκαταστάσεις που ανήκουν σε 33 εταιρείες. Μεταγενέστερη ενημέρωση ανέφερε ότι εννέα από τους υπόπτους βρίσκονταν στο εξωτερικό και άλλοι δέκα εξακολουθούσαν να αναζητούνται.

Η εισαγγελική διατύπωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν έρευνα εναντίον των Σουλεϊμαντζί εξαιτίας της θρησκευτικής τους δραστηριότητας. Η δικογραφία αφορά αυτό που η Εισαγγελία αποκαλεί φερόμενη «εγκληματική οργάνωση οικονομικού οφέλους υπό τον Αλιχάν Κουρίς», με τις Αρχές να διευκρινίζουν ότι ερευνούν εάν κάτω από την ιεραρχική δομή της κοινότητας λειτουργούσε παράλληλο οικονομικό δίκτυο με εγκληματικά χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται είναι ιδιαίτερα βαριές: σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απάτη σε βάρος δημόσιων φορέων και παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας. Πρόκειται σε αυτή τη φάση για κατηγορίες της εισαγγελικής έρευνας και όχι για τελεσίδικες δικαστικές διαπιστώσεις.

Το εύρημα που άναψε «κόκκινο» στη MASAK

Ο πυρήνας της υπόθεσης βρίσκεται στην έκθεση της MASAK και κυρίως σε όσα φέρεται να συνέβησαν μετά το 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας, σε πολλές από τις εταιρείες που εξετάζονται καταγράφηκε μετά το 2020 απότομη αύξηση τόσο του χρηματοοικονομικού όγκου όσο και των αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκαν επανειλημμένες διασπάσεις και μεταβιβάσεις εταιρειών. Μετά τις διασπάσεις δημιουργούνταν νέες εταιρείες με πολύ υψηλά κεφάλαια, συχνά σε διαφορετική επαρχία και ακόμη και σε διαφορετικό κλάδο από εκείνον της αρχικής επιχείρησης.

Η MASAK εντόπισε ακόμη περιπτώσεις εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν εμφάνιζαν ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα ή άλλη πηγή ιδίων κεφαλαίων πέραν του εταιρικού κεφαλαίου, αλλά χρηματοδοτούσαν συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η εισαγγελική εκδοχή είναι ότι αυτό το εταιρικό πλέγμα ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για να γίνεται δυσκολότερη η παρακολούθηση των χρημάτων και η πρόσβαση στο πραγματικό ιστορικό των συναλλαγών.

Μεγάλα ποσά σε μετρητά χωρίς σαφή προέλευση

Ένα δεύτερο στοιχείο αφορά την έντονη χρήση μετρητών.

Στην έκθεση περιγράφονται μεγάλες εισροές μετρητών από μετόχους προς εταιρείες, για τις οποίες, κατά τη MASAK, η πηγή απαιτεί περαιτέρω εξήγηση. Μέρος αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για αυξήσεις κεφαλαίου.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν μεταφορές μέσω εταιρειών πληρωμών, υψηλή κυκλοφορία μετρητών και διαδοχικές μετακινήσεις μεγάλων ποσών μεταξύ των επιχειρήσεων του δικτύου και άλλων εταιρειών.

Το μοτίβο που ερευνάται, επομένως, δεν είναι μια μεμονωμένη ύποπτη πληρωμή. Η MASAK περιγράφει ένα σύστημα διακίνησης κεφαλαίων που συνδυάζει εταιρικές διασπάσεις, νέες επιχειρήσεις, αυξήσεις κεφαλαίου, μετρητά και διαδοχικές μεταφορές.

Το ζήτημα των τιμολογίων και των επιστροφών φόρου

Η έρευνα έχει και καθαρά φορολογική διάσταση.

Οι ελεγκτές εντόπισαν ιδιαίτερα υψηλής αξίας αγορές και πωλήσεις μεταξύ εταιρειών και θεωρούν ότι πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο ορισμένες συναλλαγές μπορεί να σχετίζονται με εικονική τιμολόγηση.

Ταυτόχρονα, σε λογαριασμούς εντοπίστηκαν εισροές συναλλάγματος από εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες, σύμφωνα με τη MASAK, δεν συμβάδιζαν με τα δηλωμένα εμπορικά δεδομένα. Κάποιες από τις εταιρείες είχαν επίσης λάβει μεγάλες φορολογικές επιστροφές. Η Αρχή εξετάζει εάν τα διαφορετικά αυτά στοιχεία αποτελούσαν τμήματα οργανωμένου μηχανισμού.

Το ποσό των 100 δισ. λιρών και τα χρήματα στο εξωτερικό

Η πιο εντυπωσιακή διάσταση της έρευνας αφορά το εξωτερικό.

T24, Agos, DW Türkçe και άλλα τουρκικά μέσα, επικαλούμενα τα στοιχεία της MASAK, αναφέρουν ότι μέσα από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που εξετάζονται φέρεται να μετακινήθηκε εκτός Τουρκίας ποσό που υπερβαίνει τα 100 δισ. τουρκικές λίρες.

Το συγκεκριμένο ποσό δεν πρέπει να συγχέεται αυτομάτως με «100 δισ. λίρες ξεπλυμένου χρήματος». Αυτό που διερευνούν οι Αρχές είναι οι συναλλαγές και η προέλευση των κεφαλαίων· το ποιο τμήμα τους, εφόσον υπάρχει, αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποδειχθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σε εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία που οι Αρχές θεωρούν ότι μπορεί να συνδέονται με νομιμοποίηση παράνομων εσόδων έχουν επιβληθεί μέτρα και διορισμοί επιτρόπων, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα.

Από παπούτσια και γυναικεία ένδυση μέχρι νοσοκομεία, τρόφιμα και ακίνητα

Το μέγεθος της υπόθεσης γίνεται περισσότερο αντιληπτό από το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Η Εισαγγελία αναφέρεται σε 33 εταιρείες και 80 εταιρικές εγκαταστάσεις. Στη δημοσιότητα έχουν δοθεί ονομαστικά 32 επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν έρευνες. Η παρουσία μιας εταιρείας στη συγκεκριμένη λίστα δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπράξει αδίκημα ή ότι κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα συνδέεται με τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Μεταξύ των ονομάτων βρίσκονται η Ayakkabı Dünyası, μία από τις γνωστές αλυσίδες υποδημάτων της Τουρκίας, η εταιρεία γυναικείας ένδυσης Armine Giyim, η Hisar Sağlık Hizmetleri, η ŞMS Kopuz Gıda, η Göknur Gıda, η İstanbul Hisar Turizm και σειρά εταιρειών ακινήτων και κατασκευών, όπως οι ELF Yapı, Altun Mimarlık, Güldeniz İnşaat, Ardeniz Emlak και Garanti Gayrimenkul Geliştirme.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη επιχειρήσεις σε τουρισμό και ξενοδοχεία, αυτοκίνητο, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, κλωστοϋφαντουργία, κοσμήματα, γεωργία και φυτώρια, εξόρυξη και δομικά έργα.

Χαρακτηριστικό του εύρους είναι ότι ανάμεσα στις εταιρικές επωνυμίες που δημοσιεύθηκαν βρίσκεται ακόμη και η Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ, για την οποία το OdaTV σημειώνει ειδικά ότι δεν διορίστηκε επίτροπος.

Αυτός ο πολυκλαδικός χαρακτήρας έχει σημασία για την έρευνα, επειδή η MASAK έχει ακριβώς επισημάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες μια νέα εταιρεία μετά από διάσπαση εμφανιζόταν σε διαφορετικό τόπο και με διαφορετικό αντικείμενο από την αρχική.

Ποιοι είναι οι 30 που συνελήφθησαν

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στον θρησκευτικό μηχανισμό των Σουλεϊμαντζί. Μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν βρίσκονται επιχειρηματίες και πρόσωπα με παρουσία σε κρατικούς ή νομικούς θεσμούς.

Εκτός από τον Αλιχάν Κουρίς, συνελήφθη ο Φαχρί Τζαντεμίρ, ο οποίος περιγράφεται στον τουρκικό Τύπο ως στενός συνεργάτης και γενικός γραμματέας του Κουρίς, ο επιχειρηματίας Μεχμέτ Ακμπατζάκογλου, ένας από τους ιδρυτές της Ayakkabı Dünyası, και ο Μεχμέτ Χιλμί Μολλά, που συνδέεται επιχειρηματικά με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σύλληψη του καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Μαρμαρά Αχμέτ Γκιοκτσέν, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος του τότε Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων. Το T24 υπενθυμίζει επίσης ότι είχε συμμετάσχει ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε μαθητική εστία στο Αλάνταγ το 2016.

Η επίσημη λίστα των 30 περιλαμβάνει ακόμη, μεταξύ άλλων, τους Σουλεϊμάν Καχραμάν, Ρετζέπ Οκουμουσλάρ, Σερέφ Τοπράκ, Νεζίχ Μουράτ Μπουγιούκγκεζε, Μετίν Γκιουντέρ, Χιλμί Σενόλ, Σουλεϊμάν Χιλμί Ντιντς, Γιουσούφ Μπουγιούκγκεζε, Γιουνούς Ασλάν, Μουχαρέμ Χιλμί Ακμπουλούτ, Μεχμέτ Ακσού, Μουχαμέντ Νταγ και άλλους.

Η Κολωνία και ο φόβος μεταφοράς του κέντρου βάρους στη Γερμανία

Η διεθνής διάσταση είναι ένα ακόμη κομμάτι του παζλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε ότι οι Αρχές παρακολουθούν την κατασκευή ενός μεγάλου κέντρου στην Κολωνία, το οποίο αποτίμησε σε περίπου 70 εκατ. δολάρια. Κατά την εκτίμηση που διατύπωσε, μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου υπήρχε πιθανότητα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων να μεταφερθεί εκεί. Ο ίδιος είπε ότι η σημερινή επιχείρηση προετοιμαζόταν επί μακρόν και αφορά κυρίως τις οικονομικές και φερόμενες εγκληματικές διαστάσεις του δικτύου.

Στη Γερμανία, το δίκτυο που συνδέεται ιστορικά με τους Σουλεϊμαντζί λειτουργεί μέσω της Ένωσης Ισλαμικών Πολιτιστικών Κέντρων, VIKZ. Η ίδια η VIKZ δηλώνει ότι ιδρύθηκε στην Κολωνία το 1973 και σήμερα έχει εννέα περιφερειακές ενώσεις και περίπου 300 τοπικούς συλλόγους τζαμιών και εκπαίδευσης. Αυτοπαρουσιάζεται ως ανεξάρτητη, υπερκομματική θρησκευτική οργάνωση που λειτουργεί εντός του γερμανικού συνταγματικού πλαισίου.

Η ύπαρξη του γερμανικού δικτύου ή του νέου κέντρου δεν αποτελεί, από μόνη της, στοιχείο παράνομης δραστηριότητας. Το ζήτημα που ερευνά η τουρκική πλευρά είναι εάν και πώς συνδέονται συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές ροές προς το εξωτερικό με τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα της δικογραφίας.

Η πολιτική ρήξη με τον Ερντογάν

Το σκάνδαλο έχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Οι Σουλεϊμαντζί δεν υπήρξαν σταθερά προσδεδεμένοι σε ένα κόμμα. Η πολιτική τους συμπεριφορά άλλαξε αρκετές φορές μέσα στις δεκαετίες. Ωστόσο, τουρκικές αναλύσεις καταγράφουν σαφή απομάκρυνση από το AKP κατά την περίοδο του Αλιχάν Κουρίς. Το Serbestiyet αναφέρει ότι το δίκτυο υποστήριξε τη Μεράλ Ακσενέρ και το İYİ Parti το 2018 και, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, αντιπάλους του AKP σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη.

Η DW Türkçe σημειώνει επίσης ότι υπήρξαν αναφορές για στήριξη της αντιπολίτευσης το 2019, του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου το 2023 και ξανά του Ιμάμογλου στις δημοτικές εκλογές του 2024. Οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν υπάρχει επίσημη κεντρική κομματική δήλωση των Σουλεϊμαντζί που να καλύπτει κατ’ ανάγκη όλα τα μέλη τους.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε ιδιαίτερα τον Μάιο του 2025. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος τότε στην έρευνα κατά του Δήμου Κωνσταντινούπολης, μίλησε για ένα δίκτυο που, κατά τον ίδιο, εκτεινόταν από τη γραφειοκρατία και τις επιχειρήσεις έως τα μέσα ενημέρωσης, «ορισμένες θρησκευτικές κοινότητες» και υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν κατονόμασε τους Σουλεϊμαντζί. Ωστόσο, φιλοκυβερνητικοί αρθρογράφοι τούς έβαλαν αμέσως στο στόχαστρο, ενώ ο αναλυτής Ρουσέν Τσακίρ είχε προβλέψει δημόσια ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν δικαστικές επιχειρήσεις εναντίον τους.

Η χρονική αυτή αλληλουχία τροφοδοτεί αναπόφευκτα πολιτικές ερμηνείες για τη σημερινή επιχείρηση. Δεν αποτελεί, όμως, απόδειξη ότι η τρέχουσα δικογραφία έχει κατασκευαστεί για πολιτικούς λόγους. Αντιθέτως, το υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι η έρευνα για το οικονομικό σκέλος προετοιμαζόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο εσωτερικός πόλεμος στην οικογένεια

Υπάρχει ακόμη μία διάσταση: ο βαθύς εσωτερικός διχασμός μετά τον θάνατο του προηγούμενου ηγέτη Αρίφ Αχμέτ Ντενίζολγκουν το 2016 και την ανάληψη της ηγεσίας από τον Κουρίς.

Ο πρώην βουλευτής του AKP Φατίχ Σουλεϊμάν Ντενίζολγκουν, συγγενής της οικογένειας που ιστορικά ηγείται της κοινότητας, έχει εξαπολύσει εδώ και χρόνια εξαιρετικά βαριές δημόσιες κατηγορίες κατά του Κουρίς και των συνεργατών του. Η Εισαγγελία του Μπέικοζ άνοιξε το 2025 έρευνα για ορισμένους από τους ισχυρισμούς του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταγγελίες του έχουν αποδειχθεί· δείχνει, όμως, ότι η σημερινή κρίση είχε προηγηθεί από μακρά σύγκρουση στο εσωτερικό της ηγετικής οικογένειας.

Οι παλαιότερες υποθέσεις των μαθητικών εστιών

Οι Σουλεϊμαντζί βρίσκονταν ήδη κατά καιρούς στην επικαιρότητα εξαιτίας των πολυάριθμων μαθητικών εστιών που συνδέονται με το δίκτυό τους.

Το 2016, πυρκαγιά σε μαθητική εστία στο Αλάνταγ των Αδάνων στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, εκ των οποίων 11 μαθήτριες, ενώ περισσότεροι από 20 μαθητές τραυματίστηκαν. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μεγάλη δημόσια συζήτηση για τις ιδιωτικές θρησκευτικές εστίες και τον κρατικό έλεγχο.

Πιο πρόσφατα, σε ανδρική μαθητική εστία στο Αλάνια της Αττάλειας που ο τουρκικός Τύπος συνδέει με τους Σουλεϊμαντζί, εργαζόμενος καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε 84 χρόνια κάθειρξη σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης δέκα αγοριών. Η υπόθεση έχει φτάσει σε ανώτερο δικαστικό επίπεδο, καθώς ο καταδικασθείς προσέφυγε κατά της απόφασης.

Οι υποθέσεις αυτές δεν συνδέονται νομικά με τη σημερινή οικονομική δικογραφία, αλλά εξηγούν γιατί η νέα επιχείρηση έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από τη λειτουργία και την εποπτεία του δικτύου.

Boilerplate: Τι είναι τα θρησκευτικά τάγματα στην Τουρκία

Τα τουρκικά tarikat είναι ιστορικά σουφικά θρησκευτικά τάγματα, οργανωμένα γύρω από μια πνευματική παράδοση, μια αλυσίδα δασκάλων και μαθητών και, παραδοσιακά, έναν σεΐχη. Διαφέρουν από τον ευρύτερο όρο cemaat, ο οποίος στη σύγχρονη Τουρκία χρησιμοποιείται για θρησκευτικές κοινότητες ή δίκτυα που μπορεί να έχουν σχολεία, εστίες, ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις και επιχειρήσεις χωρίς να αυτοπροσδιορίζονται υποχρεωτικά ως κλασικό σουφικό τάγμα.

Νομικά, η σχέση τους με το τουρκικό κράτος είναι ιδιόμορφη. Με τον Νόμο 677 του 1925, το νεοσύστατο κεμαλικό κράτος έκλεισε τους τεκέδες και τους ζαβιγιέδες, απαγόρευσε την επαναλειτουργία τους και περιόρισε θεσμούς και τίτλους των παραδοσιακών ταγμάτων. Η νομοθεσία αυτή εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του τουρκικού νομικού πλαισίου.

Η νομοθετική απαγόρευση, ωστόσο, δεν εξαφάνισε τις κοινότητες. Ακαδημαϊκές μελέτες καταγράφουν ότι τα θρησκευτικά τάγματα συνέχισαν να υπάρχουν μετά το 1925, αλλά έχασαν την επίσημη θεσμική τους μορφή και προσαρμόστηκαν σε νέους τρόπους οργάνωσης.

Στη σημερινή Τουρκία πολλά από αυτά τα δίκτυα λειτουργούν στην πράξη μέσω ιδρυμάτων, συλλόγων, εκπαιδευτικών δομών, μαθητικών εστιών, εταιρειών και άτυπων κοινωνικών δικτύων. Αυτό εξηγεί μια φαινομενική αντίφαση της τουρκικής πολιτικής ζωής: τα τάγματα δεν αναγνωρίζονται θεσμικά ως τέτοια, αλλά ορισμένες θρησκευτικές κοινότητες έχουν μεγάλη κοινωνική, οικονομική και ενίοτε πολιτική επιρροή.

Δεν αποτελούν επίσης ενιαίο πολιτικό μπλοκ. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Νακσιμπεντικών παραδόσεων, Νουρτζού, Μενζίλ, Ισμαήλαγα, Σουλεϊμαντζί και άλλων κοινοτήτων, τόσο στη θεολογική τους ταυτότητα όσο και στη σχέση τους με κόμματα και κρατικούς θεσμούς.

Boilerplate: Ποιοι είναι οι Σουλεϊμαντζί

Οι Σουλεϊμαντζί αποτελούν μία από τις παλαιότερες και πιο κλειστές θρησκευτικές κοινότητες της σύγχρονης Τουρκίας. Οι ίδιοι προτιμούν συχνά την ονομασία Σουλεϊμανλί και όχι «Σουλεϊμαντζί».

Οι ρίζες τους βρίσκονται στη Νακσιμπεντική παράδοση και ειδικότερα στον Σουλεϊμάν Χιλμί Τουνάχαν, ο οποίος γεννήθηκε στη Σιλίστρα, σήμερα στη Βουλγαρία, και εκπαιδεύτηκε στο οθωμανικό σύστημα των μεντρεσέδων. Έγινε καθηγητής θρησκευτικών σπουδών το 1922 και, μετά τις μεγάλες κεμαλικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στράφηκε σε ιδιωτική και συχνά ανεπίσημη διδασκαλία του Κορανίου.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα την περίοδο του Δημοκρατικού Κόμματος, το δίκτυο επεκτάθηκε μέσα από μαθήματα Κορανίου και οικοτροφεία μαθητών. Αυτές οι δύο δραστηριότητες παραμένουν μέχρι σήμερα βασικά χαρακτηριστικά της οργανωτικής του ταυτότητας.

Μετά τον θάνατο του Τουνάχαν το 1959, επικεφαλής έγινε ο Κεμάλ Κατσάρ, ο οποίος παρέμεινε έως το 2000. Ακολούθησε ο Αρίφ Αχμέτ Ντενίζολγκουν και, μετά τον θάνατό του τον Σεπτέμβριο του 2016, την ηγεσία ανέλαβε ο Αλιχάν Κουρίς.

Η ίδια η τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων έχει περιγράψει τους Σουλεϊμαντζί ως δομή που προήλθε από τη Νακσιμπεντική παράδοση, αλλά δεν αυτοπροσδιορίζεται ως tarikat, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερα κλειστό χαρακτήρα της.

Από ένα δίκτυο μαθημάτων και οικοτροφείων, η κοινότητα απέκτησε με την πάροδο των δεκαετιών ευρύτερο οικονομικό οικοσύστημα. Τουρκικές πηγές καταγράφουν παρουσία ή επιχειρηματικές διασυνδέσεις σε τρόφιμα, υγεία, τουρισμό, ένδυση, κατασκευές και ακίνητα, το οποίο είναι ακριβώς το οικονομικό υπόβαθρο που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο της MASAK.

Η διεθνής τους παρουσία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στη Γερμανία. Η VIKZ, που ιδρύθηκε το 1973 στην Κολωνία, διαθέτει σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία περίπου 300 τοπικούς συλλόγους τζαμιών και εκπαίδευσης και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα οργανωμένα ισλαμικά δίκτυα της τουρκικής διασποράς στη χώρα.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι Σουλεϊμαντζί διαθέτουν κοινωνική και οικονομική ισχύ — αυτό είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Είναι εάν η εισαγγελική έρευνα θα αποδείξει ότι γύρω από την ηγεσία Κουρίς δημιουργήθηκε, πέρα από τη θρησκευτική κοινότητα, ένα ξεχωριστό οργανωμένο οικονομικό σύστημα που χρησιμοποιούσε την εταιρική δομή για απάτη, φορολογικές παραβάσεις και νομιμοποίηση εσόδων. Αυτή είναι η κατηγορία που βρίσκεται σήμερα ενώπιον των τουρκικών Αρχών και αυτή θα πρέπει να αποδειχθεί δικαστικά.