Σοκάρει η περιγραφή του μοτοσικλετιστή που βρέθηκε μια ανάσα από τη μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο στη Λίμνη Πλαστήρα, όταν το βυτιοφόρο επιχείρησε προσπέραση πάνω σε στροφή και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μηχανής κατάφερε την τελευταία στιγμή να κινηθεί προς την άκρη του δρόμου και να αποφύγει το βυτιοφόρο, το οποίο πέρασε σε ελάχιστη απόσταση από δίπλα του.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τόνισε ότι αν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου, πιθανότατα δεν θα υπήρχε αρκετός χώρος για να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Πραγματικά, άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», ανέφερε, εξηγώντας ότι με τη μηχανή κατάφερε οριακά να ελιχθεί.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε αντιληφθεί το βυτιοφόρο νωρίτερα από όσο φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

«Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε.

«Το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως»

Ο μοτοσικλετιστής είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του προς τη Λίμνη Πλαστήρα με σκοπό να τραβήξει βίντεο, όταν λίγες στροφές αργότερα βρέθηκε ξαφνικά απέναντι στο βυτιοφόρο.

Όπως περιέγραψε, εκείνα τα δευτερόλεπτα δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη και αντέδρασε σχεδόν ενστικτωδώς.

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Απλά λέω ότι κάτι με έσωσε», ανέφερε.

Το περιθώριο αντίδρασης ήταν ελάχιστο, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι βρέθηκε κυριολεκτικά στο όριο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, φαίνεται το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα, να περνά τη διαχωριστική γραμμή και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που από απέναντι κινείται η μηχανή.

Ο δικυκλιστής στρίβει απότομα προς την άκρη του οδοστρώματος και αποφεύγει τη σύγκρουση για λίγα μόλις εκατοστά.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου

Το βίντεο προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών και ο οδηγός του βυτιοφόρου ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Τροχαία, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες ο οδηγός αναμένεται να προσέλθει προκειμένου να καταθέσει και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε καρέ-καρέ από την κάμερα του μοτοσικλετιστή, αποτυπώνει πόσο κοντά βρέθηκε μια επικίνδυνη προσπέραση στο να εξελιχθεί σε τραγωδία.