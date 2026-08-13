Η Lilly Wachowski, η δημιουργός πίσω από το «Matrix», υποστηρίζει ότι δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη νέα της ταινία, «The Hunted», παρά το γεγονός ότι το σενάριο έχει λάβει θετικές αντιδράσεις από ανθρώπους του Hollywood.

Ο λόγος, σύμφωνα με την ίδια, είναι το γεγονός ότι η ταινία διαθέτει αποκλειστικά τρανς καστ.

«Τους αρέσει, αλλά πραγματικά δεν θέλουν να το κάνουν επειδή έχει ένα καστ που είναι εξ ολοκλήρου τρανς», ανέφερε η Wachowski σε συνέντευξή της στο podcast «The Business» του KCRW.

‘The Matrix’ Director Lilly Wachowski Says Hollywood Won’t Finance Film With Trans Cast



“People like it, but they really don’t want to make it because it’s [got a] wall-to-wall trans cast,” pic.twitter.com/TQ0OYvlUSE — Filmaesthete (@filmaesthetetw) August 13, 2026

Η σκηνοθέτις εξήγησε ότι πλέον προσπαθεί να βρει «δημιουργικούς» τρόπους ώστε το συγκεκριμένο έργο να φτάσει στο κοινό, καθώς η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κινηματογραφική του εκδοχή αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ταινία των 10 εκατ. δολαρίων που δυσκολεύεται να βρει χρηματοδότηση

Το «The Hunted» είναι ένα πολιτικό θρίλερ που η Wachowski έγραψε μαζί με τον σύντροφό της, Mickey Ray Mahoney, και έχει προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. δολάρια.

Η ίδια περιέγραψε το σενάριο ως ένα έργο που ήταν «εξαιρετικά σημαντικό» για εκείνη, καθώς αποτέλεσε την προσωπική της απάντηση σε όσα συμβαίνουν σήμερα στην τρανς κοινότητα.

Όπως εξήγησε, η ιστορία τής έδωσε έναν τρόπο να μετατρέψει σε δημιουργία τον θυμό, την απογοήτευση και την αγανάκτησή της για όσα βιώνουν οι τρανς άνθρωποι.

Η Wachowski με τον σύντροφό της, Mickey Ray Mahoney

Η Wachowski δεν υποστήριξε ότι κάποιο στούντιο απέρριψε ευθέως την ταινία λέγοντας ότι δεν θέλει να χρηματοδοτήσει ένα τρανς project. Περιέγραψε, ωστόσο, μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι που διαβάζουν το σενάριο αντιδρούν θετικά, αλλά τελικά δεν είναι πρόθυμοι να βάλουν τα χρήματα που απαιτούνται για την παραγωγή του.

Από το Hollywood στη σκηνή του Λος Άντζελες

Μπροστά στη δυσκολία να μετατραπεί το σενάριο σε κινηματογραφική παραγωγή, η Wachowski αποφάσισε να αλλάξει προσωρινά τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει την ιστορία.

Στις 7 και 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε live ανάγνωση του σεναρίου στο Dynasty Typewriter στο Λος Άντζελες, με τη συμμετοχή φίλων και συνεργατών της.

Μια δυστοπική Αμερική και μια ιστορία εκδίκησης

Το «The Hunted» κινείται στον χώρο του πολιτικού θρίλερ και τοποθετείται σε μια δυστοπική Αμερική, όπου οι τρανς άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με βία και συστηματική περιθωριοποίηση.

Η ιστορία ακολουθεί δύο τρανς γυναίκες, οι οποίες μετά από ένα σοβαρό έγκλημα ξεκινούν να αναζητούν τον δράστη. Η έρευνά τους τις οδηγεί σε μια πολύ μεγαλύτερη συνωμοσία, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης.

Το project αναπτύσσεται μέσω της Anarchists United της Wachowski και της Ariadne, της παραγωγικής εταιρείας της Natasha Lyonne, η οποία συνδέεται επίσης με την ταινία ως παραγωγός.

Δείτε εικόνες από την live ανάγνωση του σεναρίου στο Dynasty Typewriter στο Λος Άντζελες,

Η Wachowski θέλει να «νιώθει χαρά, λέγοντας την αλήθεια για τον εαυτό της και τον κόσμο γύρω της»

Η σκηνοθέτις, η οποία συνυπέγραψε και σκηνοθέτησε μαζί με την αδελφή της, Lana, την τριλογία του «Matrix», δεν κρύβει την απογοήτευσή της για το σημερινό τοπίο στο Hollywood και τις ολοένα λιγότερες ευκαιρίες για ιστορίες που προέρχονται από περιθωριοποιημένες φωνές.

Για την ίδια, όμως, το «The Hunted» δεν είναι απλώς ένα ακόμη κινηματογραφικό project. Είναι μια ιστορία που γεννήθηκε από την ανάγκη της να μιλήσει για όσα συμβαίνουν γύρω της και να μετατρέψει τον θυμό και την απογοήτευσή της σε δημιουργία.

«Γιατί κάνουμε τέχνη;» διερωτήθηκε η Wachowski, δίνοντας ουσιαστικά και τη δική της απάντηση. Για να νιώθει χαρά λέγοντας την αλήθεια για τον εαυτό της και τον κόσμο γύρω της.