Το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε σε ένα μάλλον απρόσμενο «προϊόν»: εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης που εντόπισαν οι Αρχές του Εκουαδόρ μέσα σε φορτηγό κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Συνολικά κατασχέθηκαν 469 κιλά ναρκωτικών, με την αξία του φορτίου να εκτιμάται σε περισσότερα από 11 εκατ. δολάρια εάν έφτανε στις ΗΠΑ και σχεδόν 20 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Κάρτσι, κοντά στην πόλη Τουλκάν, περίπου 246 χιλιόμετρα βόρεια του Κίτο.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Εκουαδόρ, οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν λάβει ανώνυμη πληροφορία και εντόπισαν ύποπτο φορτηγό στην Παναμερικανική Οδό. Κατά την έρευνα του οχήματος ανακάλυψαν ειδικά διαμορφωμένο διπλό πάτωμα, μέσα στο οποίο είχαν κρυφτεί 370 ορθογώνια πακέτα κοκαΐνης συνολικού βάρους 469 κιλών.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, πάνω στα πράσινα πακέτα διακρίνεται η φωτογραφία του Νορβηγού επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι, μαζί με απεικόνιση του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν υπάρχει, φυσικά, καμία ένδειξη σύνδεσης του ποδοσφαιριστή με το φορτίο. Οι Αρχές δεν εξήγησαν γιατί χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του Χάαλαντ.

Γιατί οι διακινητές βάζουν celebrities στα πακέτα

Η χρήση φωτογραφιών διάσημων προσώπων πάνω σε συσκευασίες ναρκωτικών δεν είναι πρωτοφανής.

Σύμφωνα με το Associated Press, εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν συχνά εικόνες, ονόματα, λογότυπα ή άλλα διακριτικά σημάδια στις συσκευασίες τους. Τα σύμβολα αυτά μπορεί να λειτουργούν ως κωδικοποίηση για την αναγνώριση του δικτύου που διακινεί το φορτίο ή του παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται.

Μάλιστα, στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί πακέτα ναρκωτικών με τη φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι, ενώ σε άλλες κατασχέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί γνωστά εμπορικά σήματα και χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας.

Πάνω από 19 εκατ. δολάρια η αξία στην Ευρώπη

Η οικονομική αξία του φορτίου μεταβάλλεται δραματικά ανάλογα με την αγορά στην οποία θα κατέληγε.

Η αστυνομία εκτιμά ότι τα 469 κιλά κοκαΐνης θα είχαν αξία περίπου 842.000 δολαρίων στο Εκουαδόρ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αξία θα ξεπερνούσε τα 11 εκατ. δολάρια, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσε να υπερβεί τα 19,6 εκατ. δολάρια, περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη γυναίκα που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές ως María R. και έφερε κολομβιανά έγγραφα.

Το Εκουαδόρ κομβικός κρίκος στη διακίνηση κοκαΐνης

Η μεγάλη κατάσχεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο του Εκουαδόρ στις διεθνείς διαδρομές της κοκαΐνης.

Η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής κοκαΐνης παγκοσμίως, και διαθέτει μεγάλα λιμάνια στον Ειρηνικό που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά δίκτυα για τη μεταφορά φορτίων προς τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τοπικές εγκληματικές οργανώσεις που συνεργάζονται με κολομβιανά και μεξικανικά καρτέλ ελέγχουν σημαντικό μέρος των διαδρομών. Περίπου το 80% των ναρκωτικών που διακινούνται μέσω Εκουαδόρ εκτιμάται ότι προέρχεται από την Κολομβία και το υπόλοιπο κυρίως από το Περού.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η αστυνομία του Εκουαδόρ είχε κατασχέσει περίπου 80 τόνους ναρκωτικών. Το 2025 οι κατασχέσεις πλησίασαν τους 215 τόνους, ενώ το 2024 είχαν φτάσει σχεδόν τους 295 τόνους.

Η εικόνα του Χάαλαντ πάνω στα πακέτα ήταν εκείνη που έκανε την υπόθεση να ταξιδέψει διεθνώς. Για τις Αρχές, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο παραμένει διαφορετικό: σχεδόν μισός τόνος κοκαΐνης εντοπίστηκε πριν συνεχίσει τη διαδρομή του από έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διακίνησης ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής.