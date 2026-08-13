Νέα εστία έντασης ανοίγει στην Άπω Ανατολή, μετά την απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφθεί για πρώτη φορά το Ιτουρούπ, ένα από τα νησιά των νότιων Κουρίλων που ελέγχει η Ρωσία αλλά διεκδικεί εδώ και δεκαετίες η Ιαπωνία.

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου στο νησί την Πέμπτη 13 Αυγούστου προκάλεσε άμεση και οργισμένη αντίδραση του Τόκιο, με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι να χαρακτηρίζει την επίσκεψη «απολύτως απαράδεκτη» και το υπουργείο Εξωτερικών να καλεί τον Ρώσο πρέσβη για επίσημη διαμαρτυρία.

Η χρονική στιγμή κάθε άλλο παρά περνά απαρατήρητη. Η επίσκεψη πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες πριν από την 15η Αυγούστου, όταν η Ιαπωνία τιμά την 81η επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από τον οποίο πηγάζει και η εδαφική διαμάχη που μέχρι σήμερα εμποδίζει Μόσχα και Τόκιο να υπογράψουν επίσημη συνθήκη ειρήνης.

Το νησί που έχει δύο ονόματα και δύο αντίθετες αφηγήσεις

Για τη Ρωσία είναι το Ιτουρούπ. Για την Ιαπωνία είναι το Ετορόφου.

Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα νησιά του νότιου τμήματος των Κουρίλων που πέρασαν υπό σοβιετικό έλεγχο στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιαπωνία εξακολουθεί να τα θεωρεί δικό της έδαφος και τα αποκαλεί «Βόρεια Εδάφη», ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι η κυριαρχία της σε αυτά θεμελιώθηκε νόμιμα από τα αποτελέσματα του πολέμου.

Η συγκεκριμένη διαφωνία παραμένει ανοιχτή περισσότερο από οκτώ δεκαετίες και αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο Ρωσία και Ιαπωνία δεν έχουν καταλήξει σε επίσημη μεταπολεμική συνθήκη ειρήνης.

Ο Πούτιν επισκέφθηκε σχολείο, νοσοκομείο και εργοστάσιο ψαριών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε επισήμως την παρουσία του Πούτιν στο Ιτουρούπ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και υλικό από την επίσκεψή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, σχολείο, νοσοκομείο και μονάδα επεξεργασίας ψαριών, ενώ συναντήθηκε με κατοίκους και με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Σαχαλίνης.

Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρός, σχολιάζοντας τον καλό καιρό και παρομοιάζοντας το νησί με θέρετρο.

Η επίσκεψη έχει και ισχυρό συμβολισμό, καθώς, σύμφωνα με το TASS και το Reuters, είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν μεταβαίνει προσωπικά στο διαφιλονικούμενο νησιωτικό σύμπλεγμα. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ ήταν ο πρώτος Ρώσος ηγέτης που είχε επισκεφθεί την περιοχή, το 2010.

«Προσβάλλει τα αισθήματα του ιαπωνικού λαού»

Η αντίδραση του Τόκιο ήταν άμεση.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η επίσκεψη «προσβάλλει τα αισθήματα του ιαπωνικού λαού» και είναι «απολύτως απαράδεκτη», καλώντας τη ρωσική πλευρά να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ακόμη πιο επίσημη ήταν η αντίδραση του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι ανακοίνωσε ότι κάλεσε στο υπουργείο τον Ρώσο πρέσβη Νικολάι Νοζντριόφ και υπέβαλε έντονη επίσημη διαμαρτυρία.

Το Τόκιο υποστηρίζει ότι τα λεγόμενα «Βόρεια Εδάφη» αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ιαπωνίας και ότι η επίσκεψη του Πούτιν είναι ασύμβατη με την πάγια ιαπωνική θέση. Το υπουργείο προειδοποίησε επίσης ότι η κίνηση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες ρωσοϊαπωνικές σχέσεις.

Η Μόσχα απαντά: «Είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσίας»

Η ρωσική πρεσβεία στο Τόκιο δήλωσε ότι τα νησιά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ότι πέρασαν στη ρωσική κυριαρχία σε νόμιμη διεθνή βάση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα υποστήριξε επίσης ότι το πού ταξιδεύει ο Ρώσος πρόεδρος εντός της επικράτειας που η ίδια θεωρεί δική της αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα της ρωσικής ηγεσίας και δεν μπορεί να τίθεται υπό συζήτηση με άλλες χώρες.

Μεντβέντεφ: «Ήταν, είναι και θα παραμείνουν ρωσική γη»

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η παρέμβαση του πρώην προέδρου της Ρωσίας και νυν αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε ανάρτησή του, ο Μεντβέντεφ ξεκαθάρισε ότι, κατά τη ρωσική θέση, οι Κουρίλες «ήταν, είναι και θα παραμείνουν ρωσική γη». Και προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι όποιος δεν το αντιλαμβάνεται θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις «τερατώδεις συνέπειες» αυτής της πλάνης.

Japan’s PM Takaichi can prattle on all she likes about the Kuril Islands being “historically Japanese,” but this chatter won’t change a thing. They were, are, and will remain Russian land. Anyone who fails to understand this will face the monstrous consequences of their delusion. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 13, 2026

Η φρασεολογία του Μεντβέντεφ ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι σχέσεις Μόσχας και Τόκιο βρίσκονται ήδη σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επέβαλε η Ιαπωνία στη Ρωσία.

Το ταξίδι αμέσως μετά τις μεγάλες ρωσικές ασκήσεις στον Ειρηνικό

Η επίσκεψη του Πούτιν δεν έγινε σε διπλωματικό κενό. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε παρακολουθήσει από το καταδρομικό «Varyag» την τελική φάση μεγάλης άσκησης του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού στην Άπω Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ο Πούτιν είχε μάλιστα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα απαντήσει εάν ευρωπαϊκές χώρες αρχίσουν να κατάσχουν ρωσικά εμπορικά πλοία, ενώ η ηγεσία του Στόλου του Ειρηνικού δήλωσε έτοιμη να ελέγχει και να κρατά πλοία από χώρες που η Μόσχα χαρακτηρίζει «μη φιλικές».

Την ίδια ώρα, το περιφερειακό σκηνικό είναι ήδη εξαιρετικά φορτισμένο, καθώς η επίσκεψη Πούτιν ακολουθεί και νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα προς τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην κορεατική χερσόνησο και την Ιαπωνία.

Ένα αγκάθι 80 ετών που ξαναμπαίνει στο προσκήνιο

Η εδαφική διαμάχη για τις νότιες Κουρίλες έχει περάσει από περιόδους διαπραγματεύσεων, περιορισμένης προσέγγισης και νέας έντασης, χωρίς ποτέ να επιλυθεί. Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν δραματικά μετά το 2022, όταν η Ιαπωνία καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και προσχώρησε στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η πρώτη προσωπική επίσκεψη του Πούτιν στο Ιτουρούπ δείχνει τώρα ότι, τουλάχιστον από την πλευρά του Κρεμλίνου, δεν υπάρχει πρόθεση υποχώρησης στο εδαφικό ζήτημα. Πρόκειται για συμπέρασμα που ενισχύεται τόσο από την ίδια την επίσκεψη όσο και από τις δημόσιες δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας περί αδιαπραγμάτευτης κυριαρχίας.

Για το Τόκιο, αντίθετα, η παρουσία του Ρώσου προέδρου σε ένα από τα νησιά που θεωρεί δικά του αποτελεί μια εξαιρετικά ισχυρή συμβολική πρόκληση. Και έτσι, 81 χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια εδαφική διαμάχη που δεν έκλεισε ποτέ επιστρέφει ξανά στην πρώτη γραμμή των εντάσεων στην Ασία.