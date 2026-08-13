Μια βόμβα βάρους μισού τόνου που χρονολογείται από την εποχή της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν (1979-1989) βρέθηκε από έναν αγρότη μέσα στον κήπο του και εξουδετερώθηκε χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η αφγανική αστυνομία.

Μετά την απόσυρση των σοβιετικών στρατευμάτων το 1989, περισσότεροι από 45.000 Αφγανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από νάρκες ή εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (οβίδες, βόμβες κ.α) που διασκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δεκάδων ετών εχθροπραξιών σε αυτήν τη χώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκών (Unmas).

Χθες, ήταν ένας κάτοικος του χωριού Σιρ, στην ανατολική επαρχία Γκάζνι, «που βρήκε ένα ύποπτο αντικείμενο στον κήπο του σπιτιού του και επικοινώνησε με τις δυνάμεις ασφαλείας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Χάλιντ Σαρχαντί.

Οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας και η Υπηρεσία για την Πρόληψη των Καταστροφών έφθασαν στο σημείο μαζί με μια ομάδα εκκαθάρισης ναρκών της μη κυβερνητικής οργάνωσης Danish Refugee Council (DRC / Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων).

«Ανακάλυψαν μια βόμβα βάρους 500 κιλών που χρονολογείται από την εποχή της σοβιετικής εισβολής, την οποία μετέφεραν σε μια ορεινή ζώνη όπου ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών την πυροδότησαν με κάθε ασφάλεια», διευκρίνισε ο Σαρχαντί.

Παρά τη μεγάλη ποσότητα ναρκών και άλλων εκρηκτικών που υπάρχουν σε όλη την αφγανική επικράτεια, ο αριθμός των ομάδων αποναρκοθέτησης έχει μειωθεί κατά 64% τα τελευταία δύο χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τον Ιούνιο ο διευθυντής της Unmas στο Αφγανιστάν, Νικ Ποντ.