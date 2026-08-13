Στο γεμάτο συγκίνηση και θύμησες για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο Συλλείτουργο για την επέτειο των 65 χρόνων της Ιερωσύνης του, που τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίμβρου παρευρέθηκαν πολλοί Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες, προκειμένου να τιμήσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη .

Ανάμεσα τους, ο Εθνικός Ευεργέτης της Ελλάδος αλλά και Μέγας Ευεργέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθανάσιος Μαρτίνος, αλλά και ο εφοπλιστής Νικόλαος Τσαβλίρης, μια ηγετική μορφή εδώ και χρόνια στα ρυμουλκά σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δυο Έλληνες εφοπλιστές παρευρέθηκαν καθόλη την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αριστερά και δεξιά του Οικουμενικού Πατριάρχη και μετά το πέρας αυτής δέχτηκαν τις πατριαρχικές του ευχές.

Σήμερα συμπληρώθηκαν εξήντα πέντε χρόνια από την ημέρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος λάμβανε τον πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης στη γενέτειρά του, την Ίμβρο. Ήταν 13 Αυγούστου 1961 όταν χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου και πνευματικό του πατέρα, Μελίτωνα (Χατζή), στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίμβρου.

Με την ευκαιρία της επετείου αυτής , στον ίδιο Ναό, πραγματοποιήθηκε το Συλλείτουργο των Προκαθημένων, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή των Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ και Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Ιωάννου.

Φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο / Νίκος Παπαχρήστου