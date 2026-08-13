Τραγωδία σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου μία 68χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ είχε πάει για μπάνιο στην παραλία της Βεργιάς, στον Δήμο Νέας Προποντίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Βεργιά», στον οικισμό «Δελφίνια». Η 68χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή.

Παρά τις προσπάθειες να επανέλθει, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Στη συνέχεια η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από τοπικά μέσα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, τα οποία αναφέρουν ότι η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα από τη συγκεκριμένη παραλία.

Νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα μέσα στη θάλασσα και οδήγησε στον θάνατό της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.