Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, στα Άνω Λιόσια. Ήταν περίπου στις 23:30 το βράδυ όταν το Ι.Χ. όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, και κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής με κατεύθυνση προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 17χρονη. Μία ακόμα 17χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και στη λεκάνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, ένα 17χρονο αγόρι και μία 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική του νοσοκομείου, όπου θα παραμείνουν για 24ωρη προληπτική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το αυτοκίνητο φέρεται να προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που θα διερευνηθούν είναι και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συγκεκριμένη περιοχή έχει καταγράψει και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία, ενώ σε διάφορα σημεία του δρόμου υπάρχουν εικονοστάσια στη μνήμη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Μάλιστα, πριν από περίπου δύο χρόνια, σε κοντινό σημείο, είχε σημειωθεί άλλο σοβαρό τροχαίο με θύματα νεαρά άτομα.