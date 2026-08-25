Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, σε συνέντευξή του, τόνισε πως ακόμη κι αν ο τελικός του Superbet Kυπέλλου Ελλάδος είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρόθεση της ομοσπονδίας είναι να γίνει με πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες στο ΟΑΚΑ.

«Θέλω να πω πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big-4 μεταξύ τους. Ομως και σε αυτήν περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.