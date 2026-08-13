Η UEFA είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου ο Τζάνι Ινφαντίνο να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της FIFA και έχει τρεις υποψήφιους για να τον αντικαταστήσουν.

Μπορεί το σχέδιο για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές να μην προχώρησε και τελικά να αποσύρθηκε, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ινφαντίνο.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, πρόεδρος της UEFA, θέλει οπωσδήποτε να οδηγήσει σε αποχώρηση τον Ινφαντίνο από τη FIFA και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα είχε την ευκαιρία να τα πει ξανά από κοντά με τον ιδιοκτήτη των Παριζιάνων και σύμμαχό του, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ ο Μπεν Τζέικομπς, ο Τσέφεριν ενημέρωσε τον Αλ Κελαϊφί για τις προθέσεις του, με την UEFA να έχει τρεις υποψήφιους για τη θέση του προέδρου της FIFA: Τον πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σεΐχη Σαλμάν Μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, τον πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, και τον ίδιο τον Αλ Κελαϊφί.