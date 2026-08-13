Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας, όταν αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της πόλης.

Στο αλιευτικό επέβαινε μόνο ο κυβερνήτης του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί και είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Ιεράπετρας.

Μόλις έγινε γνωστή η βύθιση, στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και αλιευτικό που έπλεε στην περιοχή.

Το παραπλέον σκάφος εντόπισε τον κυβερνήτη στη θάλασσα και τον περισυνέλεξε, προτού τον μεταφέρει με ασφάλεια στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ιεράπετρας.

Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές την ώρα που βυθίστηκε το αλιευτικό, γεγονός που διευκόλυνε και την επιχείρηση διάσωσης.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο τι προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.