Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν σήμερα θέσεις μέσα σε σπίτια Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, δήλωσε ο δήμαρχος, αφότου έποικοι εγκλώβισαν αυτή την εβδομάδα οικογένειες Παλαιστινίων μέσα στα σπίτια τους σε μια πολιορκία που έχει σκοπό σύμφωνα με τους Παλαιστινίους τον εκτοπισμό τους με τη βία από τη γη τους.

Η πολιορκία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο όταν Εβραίοι έποικοι απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί στα τρία σπίτια στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα και έστησαν αντίσκηνο στις μπροστινές αυλές τους, αρνούμενοι να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να μπει ή να βγει. Οι έποικοι είχαν διακόψει νωρίτερα την παροχή ρεύματος και νερού.

Ο δήμαρχος της Κούσρα Αμπέντ Αλ Άτεμ Ουάντι δήλωσε πως έξι σπίτια στο χωριό εκκενώθηκαν και καταλήφθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες, ανάμεσά τους και τα τρία σπίτια υπό πολιορκία στην κορυφή του λόφου, με τις δύο οικογένειες που κατοικούν εκεί να έχουν συγκεντρωθεί σε ένα από τα σπίτια.

Φωτογραφίες του Ρόιτερς δείχνουν αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες να στέκονται έξω από ένα από τα σπίτια. Οι στρατιώτες ενημέρωσαν τις οικογένειες ότι οι επιχειρήσεις στην Κούσρα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή, είπαν κάτοικοι του χωριού.

Σε μια ανακοίνωση, ο στρατός είπε πως στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Κούσρα από σήμερα το πρωί για να προστατεύσουν τους κατοίκους και να διατηρήσουν την ασφάλεια και “έχουν λάβει οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι κάτοικοι της Κούσρα θα παραμείνουν στα σπίτια τους”.

Ο στρατός πρόσθεσε πως “οι στρατιώτες δεν θα επιχειρήσουν μέσα στο σπίτι της παλαιστινιακής οικογένειας που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου είχε στηθεί το αντίσκηνο που εκκενώθηκε και διαλύθηκε”. Προς το παρόν δεν είναι σαφές σε ποιο από τα τρία σπίτια αναφερόταν ο στρατός.

Νωρίτερα σήμερα, μία ημέρα αφότου στρατιώτες έκαναν χρήση δακρυγόνων προσπαθώντας χωρίς επιτυχία να απομακρύνουν τους εποίκους, ο στρατός είπε ότι έστειλε επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή “για να πραγματοποιήσουν αμυντικές αποστολές και περιπολίες στην περιοχή για να διατηρήσουν την ασφάλεια και να προστατεύσουν την περιοχή”.

Σε ανακοίνωσή τους τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι κάπου 15 Παλαιστίνιοι μεταξύ των οποίων δύο παιδιά έχουν “εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους σε κατάσταση τρόμου, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές τους ανάγκες και χωρίς πρόσβαση σε νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα”.

Βίντεο που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δείχνει αρκετούς Ισραηλινούς άνδρες με πράσινη στρατιωτική περιβολή να συμμετέχουν με τους εποίκους σε πρωινή προσευχή στο αντίσκηνο. Ο στρατός είπε πως λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά μελών του που μπορεί να εμπλέκονται.

Ο στρατός υφίσταται αυξανόμενη πίεση να σταματήσει τις αρπαγές γης από εποίκους που ενθαρρύνονται από τη δεξιά κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, επί των ημερών της οποίας οι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη επεκτείνονται ραγδαία.

Οι δύο οικογένειες υπό πολιορκία στην περιοχή λένε ότι δεν έχουν τρόφιμα ή φάρμακα και ότι οι έποικοι καταστρέφουν την περιουσία τους, πετώντας πέτρες στα σπίτια τους και χρησιμοποιώντας υβριστική γλώσσα εναντίον τους.

“Καλούμε τους κυβερνητικούς θεσμούς και κάθε ελεύθερο και έντιμο άνθρωπο να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τρόφιμα και φάρμακα”, δήλωσε ο Κουσάι Αμπού Ριίντα, ένας Παλαιστίνιος που έχει εγκλωβιστεί σε ένα από τα σπίτια, που ανήκει στον αδελφό του, ο οποίος ζει στο Οχάιο και έχει αμερικανική υπηκοότητα.

Επιβεβαίωσε ότι οι δύο οικογένειες συγκεντρώθηκαν σε ένα από τα τρία σπίτια.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία “έχουν πάει έπειτα από δικό μας αίτημα για να απομακρύνουν τους Ισραηλινούς τρομοκράτες που το κάνουν αυτό”, προσθέτοντας: “Αυτό που κάνουν στο σπίτι αυτής της οικογένειας είναι εγκληματικό”.

Οι Παλαιστίνιοι λένε πως ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει σε εποίκους να αρπάζουν γη και πόρους σε όλη τη Δυτική Όχθη χωρίς να τιμωρούνται, μεταξύ άλλων σε περιοχές όπου έχουν ισραηλινής έκδοσης έγγραφα ιδιοκτησίας.

Περιστατικά αρπαγής γης από εποίκους είναι ιδιαίτερα συχνά στα περίχωρα χωριών, όπως η Κούσρα, που βρίσκεται σε μία περιοχή που τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ.

Στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή την οποία κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967, κατοικούν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 500.000 έποικοι. Υπάρχουν περίπου 146 οικισμοί στη Δυτική Όχθη, καθώς και 390 μικρότερες δομές, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση Peace Now, σύμφωνα με το ΑΠΕ