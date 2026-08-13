Οι μεταγραφικές βόμβες συνεχίζονται στην Τουρκία, καθώς μετά τις Τραμπζονσπόρ και Φενέρμπαχτσε ήταν η σειρά της Μπεσίκτας να ρίξει τη δική της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Η αρχή έγινε από την Τραμπζονσπόρ που απέκτησε τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ακολούθησε η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για τον Ρόμελου Λουκάκου και τώρα ήρθε και αυτή της Μπεσίκτας για τον Βλάχοβιτς.

Ο 26χρονος Σέρβος φορ έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του και τελικά είπε το «ναι» στην πρόταση των Τούρκων, οι οποίοι του πρόσφεραν αυτά που ήθελε: Συμβόλαιο για τρία χρόνια με ετήσιες απολαβές ύψους 8 εκατ. ευρώ και άλλα 10 εκατ. ευρώ ως μπόνους υπογραφής.

Ο Βλάχοβιτς είχε 68 γκολ σε 168 συμμετοχές με τη Γιούβε την τελευταία τετραετία και στην ηλικία των 26 ετών αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Μπεσίκτας, όπου θα έχει για προπονητή τον Βιντσέντσο Ιταλιάνο, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Φιορεντίνα.