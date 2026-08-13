Τα τυπικά απομένουν πλέον για να γίνει παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ο Φεράν Τόρες, καθώς η Μπαρτσελόνα είπε το «ναι» σε πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός, σκόρερ του γκολ που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ 2026, είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους Γάλλους για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και απέμενε να συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες.

Με το συμβόλαιο του παίκτη να λήγει το καλοκαίρι του 2027, οι «μπλαουγκράνα» ήθελαν 50 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσουν και οι Παριζιάνοι τα πρόσφεραν, οπότε η προφορική συμφωνία είναι γεγονός και απομένει να γίνει και γραπτή.

Αυτό θα συμβεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις του Φεράν Τόρες, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 16 γκολ σε 33 συμμετοχές στη La Liga και ετοιμάζεται για τη μετακόμιση στο Παρίσι, όπου τον περιμένει ο Λουίς Ενρίκε.