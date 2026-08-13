Ένα πτερύγιο από τον ανεμιστήρα του κινητήρα αεροσκάφους της Ryanair αποσπάστηκε ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα, με κομμάτια του να χτυπούν το αεροπλάνο και να διαλύουν ένα από τα παράθυρά του. Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη τον περασμένο μήνα. Από το άνοιγμα που δημιουργήθηκε, το κεφάλι ενός επιβάτη βρέθηκε έξω από την άτρακτο, μέχρι που άλλοι ταξιδιώτες κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω και να τον απομακρύνουν από το σημείο, όπως γνωστοποίησαν την Πέμπτη Αμερικανοί ερευνητές.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), το τμήμα που αποκολλήθηκε από τον κινητήρα προσέκρουσε στο παράθυρο, προκαλώντας τη θραύση του, ενώ από τα θραύσματα προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα σημεία της ατράκτου.

Κατά την εξέταση του κινητήρα, οι ερευνητές της NTSB βρήκαν ίχνη πουλιών. Το εύρημα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί πρόσκρουση με πτηνά την ώρα που το αεροσκάφος απογειωνόταν.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου, λίγο μετά την αναχώρηση της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Η καταστροφή του παραθύρου οδήγησε σε αποσυμπίεση της καμπίνας, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα έκτακτης ανάγκης και να πέσουν οι μάσκες οξυγόνου.

Ο 61χρονος επιβάτης, ο οποίος κινδύνευσε να παρασυρθεί έξω από το αεροσκάφος, τραυματίστηκε στον αυχένα και στον ώμο, ενώ υπέστη και εγκαύματα λόγω τριβής. Ένας από τους συνεπιβάτες του κατάφερε τελικά να τον τραβήξει στο εσωτερικό του Boeing 737-800.

Μιλώντας σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ταξιδιώτες περιέγραψαν ότι αρχικά ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος. Ακολούθησε η πτώση των μασκών οξυγόνου, ενώ το αεροσκάφος άρχισε να κατεβαίνει σε χαμηλότερο ύψος.

Στην καμπίνα επικράτησε αναστάτωση, με επιβάτες να φωνάζουν όταν αντιλήφθηκαν ότι μέρος του σώματος του 61χρονου είχε βρεθεί έξω από το κατεστραμμένο παράθυρο.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει μετά το συμβάν, η Ryanair είχε αναφέρει ότι η πτήση «επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει».

Από την πλευρά της, η NTSB είχε γνωστοποιήσει ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε πρόβλημα στον δεξιό κινητήρα. Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς για τη διερεύνηση αεροπορικών συμβάντων, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών είχε τη δυνατότητα να αναθέσει την έρευνα στην αμερικανική NTSB. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη υπόθεση, με την Ελλάδα να συμμετέχει στη διαδικασία.

Η NTSB είχε επίσης επικρίνει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, μετά τις δηλώσεις του προς επενδυτές τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις οποίες η διερεύνηση στρεφόταν προς το ενδεχόμενο ζημιάς από ξένο αντικείμενο και όχι προς την ηλικία ή το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους.

Η αμερικανική υπηρεσία διευκρίνισε ότι στο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας κανένα πιθανό σενάριο δεν είχε αποκλειστεί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Ο’Λίρι δεν είχε λάβει εξουσιοδότηση για να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το αντικείμενο της διερεύνησης.

Το Boeing 737-800, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως 189 επιβάτες, είχε παραδοθεί καινούργιο στη Ryanair το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24.

Τα δεδομένα της πτήσης δείχνουν ότι περίπου έξι λεπτά μετά την απογείωση το αεροσκάφος είχε φθάσει σε ύψος άνω των 15.000 ποδιών (4.570 μέτρων). Αμέσως μετά κατέβηκε στα 6.000 πόδια (1.830 μέτρα) «για να καταναλώσει καύσιμα για 30 λεπτά» και τελικά προσγειώθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη περίπου μία ώρα μετά την αναχώρησή του, σύμφωνα με το Flightradar24.

Την πτήση εκτελούσε η Malta Air, θυγατρική της Ryanair, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.