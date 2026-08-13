Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα που αλλάζει το δασμολογικό καθεστώς για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα εξαρτήματά τους που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, για ορισμένες κατηγορίες drones, οι οποίες λόγω μεγέθους ή τεχνικών χαρακτηριστικών κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 100% της αξίας τους. Στα μικρότερα drones, τα οποία δεν διαθέτουν αντίστοιχες δυνατότητες, επιβάλλεται δασμός 25%.

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται για προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Ειδικότερα, drones και σχετικά εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν θα επιβαρύνονται με δασμό 15%, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το διάταγμα.

Για τα drones που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο αντίστοιχος συντελεστής ορίζεται στο 10%.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα νέα μέτρα αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από ξένες αλυσίδες εφοδιασμού και στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας drones, την οποία η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη τόσο για την οικονομία όσο και για την εθνική ασφάλεια.

Στο επίκεντρο οι αλυσίδες εφοδιασμού

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η εγχώρια αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών εξακολουθεί να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε προϊόντα και τεχνολογίες που προέρχονται από το εξωτερικό.

Μάλιστα, η ξένη παρουσία στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν περιορίζεται στα έτοιμα drones. Ακόμη και μοντέλα που συναρμολογούνται ή παράγονται επί αμερικανικού εδάφους χρησιμοποιούν συχνά εισαγόμενα βασικά μέρη, μεταξύ των οποίων κινητήρες, συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας, μπαταρίες ιόντων λιθίου και βάσεις σύνδεσης.

Κατά την αμερικανική κυβέρνηση, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει αδύναμο σημείο για τη χώρα σε περίπτωση μιας σοβαρής διεθνούς αναταραχής. Ενδεχόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ή μεγάλες φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα κρίσιμων εξαρτημάτων ή να επιβραδύνουν την παράδοσή τους, με συνέπειες στις μεταφορές και στις εμπορικές ροές.

Στο μικροσκόπιο η διαχείριση των δεδομένων

Ένα δεύτερο ζήτημα που αναδεικνύεται αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα drones ξένων εταιρειών συλλέγουν και διαβιβάζουν δεδομένα.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε συγκεκριμένα συστήματα το εγκατεστημένο λογισμικό έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει πληροφορίες απευθείας στην κατασκευάστρια εταιρεία που εδρεύει εκτός ΗΠΑ. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να καταλήξουν στη διάθεση των κρατικών αρχών της χώρας όπου βρίσκεται ο κατασκευαστής.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο χρήστης του drone ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει ή να διαχειριστεί πλήρως αυτή τη μετάδοση πληροφοριών. Ο λόγος είναι ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός μπορεί να αποτελεί μέρος του λογισμικού που βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στη συσκευή από το εργοστάσιο.