Ο οδηγός βυτιοφόρου που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προχωρά σε ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχαίας. Στο επίμαχο υλικό φαίνεται να περνά στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να προσπεράσει, με αποτέλεσμα να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο μοτοσικλετιστή που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τι δήλωσε ο μοτοσικλετιστής

Σοκάρει η περιγραφή του μοτοσικλετιστή που βρέθηκε μια ανάσα από τη μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο στη Λίμνη Πλαστήρα, όταν το βυτιοφόρο επιχείρησε προσπέραση πάνω σε στροφή και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μηχανής κατάφερε την τελευταία στιγμή να κινηθεί προς την άκρη του δρόμου και να αποφύγει το βυτιοφόρο, το οποίο πέρασε σε ελάχιστη απόσταση από δίπλα του.

Μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τόνισε ότι αν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου, πιθανότατα δεν θα υπήρχε αρκετός χώρος για να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Πραγματικά, άμα είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω», ανέφερε, εξηγώντας ότι με τη μηχανή κατάφερε οριακά να ελιχθεί.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε αντιληφθεί το βυτιοφόρο νωρίτερα από όσο φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

«Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», είπε.

«Το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως»

Ο μοτοσικλετιστής είχε ξεκινήσει τη διαδρομή του προς τη Λίμνη Πλαστήρα με σκοπό να τραβήξει βίντεο, όταν λίγες στροφές αργότερα βρέθηκε ξαφνικά απέναντι στο βυτιοφόρο.

Όπως περιέγραψε, εκείνα τα δευτερόλεπτα δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη και αντέδρασε σχεδόν ενστικτωδώς.

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως. Απλά λέω ότι κάτι με έσωσε», ανέφερε.

Το περιθώριο αντίδρασης ήταν ελάχιστο, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι βρέθηκε κυριολεκτικά στο όριο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, φαίνεται το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα, να περνά τη διαχωριστική γραμμή και να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που από απέναντι κινείται η μηχανή.

Ο δικυκλιστής στρίβει απότομα προς την άκρη του οδοστρώματος και αποφεύγει τη σύγκρουση για λίγα μόλις εκατοστά.

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου

Το βίντεο προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών και ο οδηγός του βυτιοφόρου ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.