Τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου ένας 79χρονος ημεδαπός άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ είχε πάει για μπάνιο.



Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Αυγούστου, όταν ο λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.



Το περιστατικό γνωστοποίησε επισήμως την Πέμπτη το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεων του 79χρονου μέσα στη θάλασσα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

