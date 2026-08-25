Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μία 17χρονη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 25/8, στη λεωφόρο Φυλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μια παρέα πέντε νεαρών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το αυτοκίνητο, όπως επισημαίνει το ERTnews, προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο, και στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, καταλήγοντας πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε η κολόνα λύγισε και ουσιαστικά κατέρρευσε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα, ενώ επίσης κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά

Συνολικά, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Για τη 17χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τρεις ακόμα νεαροί, ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που θα διερευνηθούν είναι και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο.