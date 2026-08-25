Την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες.

Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 36-38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 22 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 20 έως 36-37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 22 έως 32-35 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.