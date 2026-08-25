Μέχρι τέλους

Συνεχή είναι τα ρεπορτάζ στο εξωτερικό για Βάργκας, Άλβαρες και Μέλε, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι προχωράνε για την απόκτηση των τριών παικτών, έχουν όμως πάντα στο μυαλό τους και τον Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ ήταν από την πρώτη στιγμή ο Νο1 στόχος για το κέντρο και όσο το θέμα του παραμένει ανοιχτό, όσο παραμένει στη Σανταντέρ και δεν υπογράφει σε άλλη ομάδα, θα το παλεύουν. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, οι Ισπανοί επιμένουν ότι θέλουν 20 εκατ. ευρώ, αλλά στον Πειραιά θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, ελπίζοντας να βοηθήσει και ο παίκτης με τη στάση του. Ενδιαφέρον πάντως υπάρχει και από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και αυτό μάλλον δεν είναι τυχαίο.

Επιμένει για Στάγκε

Ο Γενς Στάγκε είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για το κέντρο και ο Κοτσόλης θα προσπαθήσει ξανά. Το γεγονός ότι η Βέρντερ Βρέμης επιμένει να ζητάει κοντά στα 15 εκατ. ευρώ κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν αποκλείεται όμως τα δεδομένα να αλλάξουν τις επόμενες μέρες. Ο Δανός χαφ άλλωστε είναι θετικός στην προοπτική μιας μεταγραφής, θέλει να αλλάξει περιβάλλον και αυτό ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις τελικές συζητήσεις των δύο πλευρών, γιατί το τριφύλλι θα επιμείνει. Η πλευρά του παίκτη το ξέρει αυτό, όπως ξέρουν και οι Γερμανοί το πόσο έντονο είναι το ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ονόματα στη λίστα, θα εξαντληθεί όμως κάθε πιθανότητα για τον Στάγκε, πριν αποφασιστεί αλλαγή στόχου.

Έρχονται αποδεσμεύσεις

Μετά τη συμφωνία για την πώληση του Τσέριν, στον Παναθηναϊκό θέλουν να… τρέξουν και τις άλλες αποχωρήσεις. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να πληρώνει η ΠΑΕ παίκτες που δεν υπολογίζονται και τις επόμενες μέρες, μετά τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, αναμένονται εξελίξεις. Για τον Μπακασέτα και τον Σισοκό είναι πολύ πιθανή πλέον η λύση των συμβολαίων τους, με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας να παραμένει ξεκρέμαστος καθώς δεν έχει βρει ακόμη την επόμενη ομάδα του. Η προοπτική της Τουρκίας υπάρχει πάντα αλλά ο ίδιος περιμένει μήπως προκύψει κάτι καλύτερο. Η επιθυμία του ήταν και είναι να παραμείνει στην Ελλάδα αλλά μόνο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τον βοηθήσει σε αυτό.

Υπάρχει ή όχι τοξικότητα;

Απορίες προκάλεσαν στις μεγάλες ομάδες τα όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είπε πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι καθώς η τοξικότητα έχει μειωθεί σημαντικά. Παράλληλα όμως είπε ότι συμφωνεί με την απόφαση του Λανουά να μην υπάρχουν ούτε φέτος βίντεο με τις αναλύσεις του για τις επίμαχες φάσεις της κάθε αγωνιστικής. Γιατί; Αφού η τοξικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, τόσο πολύ ώστε να είναι η κατάλληλη στιγμή για να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι, γιατί να μην υπάρχουν οι αναλύσεις της ΚΕΔ για τις επίμαχες φάσεις κάθε αγωνιστικής;

Πανέτοιμη για πρόκριση

Πώς και πώς περιμένουν στην ΑΕΚ τη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας που θα κρίνει την πρόκριση στο Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συνεχώς στην τσίτα τους παίκτες του μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ, είδε με ικανοποίηση ότι η ομάδα του ήταν απολύτως σοβαρή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή και δεν χαλαρώνει καθόλου ενόψει της ρεβάνς με τους Βούλγαρους. Για την Ένωση άλλωστε είναι πολύ σημαντικό το να πάρει την πρόκριση για τη League Phase, τόσο για το γόητρο όσο και για τη γενικότερη ψυχολογία της ομάδας, φυσικά για τα δεκάδες εκατ. ευρώ που θα μπουν στο ταμείο της ΠΑΕ αλλά και για τις μεταγραφές που… μπορεί να γίνουν σε μια τέτοια περίπτωση.