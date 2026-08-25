Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, ενδείξεις σοβαρής έντασης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία διατύπωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Άγγελος Συρίγος. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιστρέφει σταδιακά στη συμπεριφορά που τη χαρακτήριζε πριν από το 2023, ενώ προσδιόρισε ως βασικά πεδία αντιπαράθεσης τον σχεδιαζόμενο τουρκικό νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

«Από πλευράς σοβαρής έντασης που να μπορεί να δημιουργήσει πολεμικό επεισόδιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις», σημείωσε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η περίοδος των λεγόμενων «ήρεμων νερών» δεν σήμαινε την εξαφάνιση των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Όπως εξήγησε, η ύφεση αφορούσε κυρίως τη μείωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, οι οποίες, ωστόσο, άρχισαν να επανεμφανίζονται. Αναφέρθηκε επίσης στην υπέρπτηση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από ελληνικό νησί στις 30 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις αυτές συνθέτουν μια εικόνα επιστροφής της τουρκικής προκλητικότητας.

«Οι Τούρκοι ξαναγυρίζουν στη συμπεριφορά που είχαν προ του 2023», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα θαλάσσια πάρκα και η «Γαλάζια Πατρίδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Άγκυρας για την προβολή διεκδικήσεων σε θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι τουρκικές αποφάσεις αφορούν περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, καταλαμβάνοντας διεθνή ύδατα και τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ο κ. Συρίγος επεσήμανε ότι, προς το παρόν, οι τουρκικές εξαγγελίες δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το τι ακριβώς θα προστατεύεται, ποιες δραστηριότητες θα απαγορεύονται ή ποιοι περιορισμοί θα ισχύουν στην αλιεία.

Παρομοίασε, μάλιστα, τις τουρκικές αξιώσεις με κάποιον που επιχειρεί να εμφανίσει ως ιδιοκτησία του έναν κοινόχρηστο χώρο: «Είναι σαν κάποιος που έχει την αυλή του δίπλα σε δημόσιο δρόμο να αποφασίζει ότι και ο δρόμος είναι αυλή του».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η απουσία συγκεκριμένων μέτρων εφαρμογής δεν σημαίνει πως η Άγκυρα δεν θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στις κινήσεις της.

«Η εμπειρία λέει πως όταν η Τουρκία προβαίνει σε κάποιο βήμα, θα προχωρήσει και στα επόμενα. Το χρονικό σημείο είναι άγνωστο», σημείωσε, συνδέοντας τις εξελίξεις με τον σχεδιαζόμενο νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η ενόχληση της Άγκυρας για το καλώδιο, τη Chevron και τις συμμαχίες της Ελλάδας

Αναλύοντας τις αιτίες της αυξημένης τουρκικής κινητικότητας, ο Άγγελος Συρίγος ανέφερε ότι η Άγκυρα ενοχλείται από την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και από την εμπλοκή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Όπως υποστήριξε, οι σχεδιασμοί αυτοί αμφισβητούν στην πράξη τις τουρκικές επιδιώξεις που συνδέονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Κατά την εκτίμησή του, καθοριστικό ρόλο στην ενόχληση της Τουρκίας διαδραματίζει και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ιδίως μετά τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στον σχεδιασμό του.

«Αυτή τη στιγμή τα δύο πεδία αντιπαράθεσης με την Τουρκία θα είναι ο νόμος για τη “Γαλάζια Πατρίδα” και το καλώδιο», εκτίμησε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς, ωστόσο, να θεωρεί ότι είναι το άμεσο πεδίο κλιμάκωσης στη συγκεκριμένη συγκυρία.

«Η Κύπρος είναι η μήτρα των ελληνοτουρκικών προβλημάτων μετά το 1955», είπε, προσθέτοντας ότι «μία κακή λύση στο Κυπριακό σημαίνει συνέχιση των κακών σχέσεων με την Τουρκία στο διηνεκές».

«Ισχυρός στρατός και ισχυρές συμμαχίες»

Σε ό,τι αφορά την ελληνική στρατηγική, ο κ. Συρίγος υποστήριξε ότι υπάρχει διαχρονική σύγκλιση των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και τη συγκρότηση ισχυρών διεθνών συμμαχιών.

«Υπάρχει μία διαχρονική κοινή γραμμή όλων των μεγάλων κομμάτων για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία: ισχυρός στρατός και ισχυρές συμμαχίες», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα στην καλύτερη κατάσταση εξοπλισμού και ετοιμότητας από το 1974, ενώ η αεροπορική και ναυτική ισορροπία αποτελεί στοιχείο που συνυπολογίζει η Τουρκία στον σχεδιασμό της.

«Αυτά είναι παράγοντες που λαμβάνει υπόψη της η Τουρκία στη χάραξη της πολιτικής της», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι όποιες πολιτικές διαφωνίες στο εσωτερικό της χώρας αφορούν κυρίως ζητήματα τακτικής και όχι τη βασική εθνική στρατηγική.

Οι απειλές του Ιράν και το σχόλιο για τον Τομ Μπάρακ

Ερωτηθείς για τις ιρανικές απειλές και το ενδεχόμενο να βρεθούν στο στόχαστρο περιοχές όπως η Κύπρος, η Σούδα ή η Βουλγαρία, ο Άγγελος Συρίγος εκτίμησε ότι η πιθανότητα πυραυλικού πλήγματος είναι «εξαιρετικά περιορισμένη».

Όπως ανέφερε, η γεωγραφική απόσταση και τα διαθέσιμα συστήματα αεράμυνας περιορίζουν σημαντικά έναν τέτοιο κίνδυνο, ενώ οι αποφάσεις για τη διάταξη των αμυντικών μέσων λαμβάνονται με βάση την αξιολόγηση της απειλής και τα επιχειρησιακά δεδομένα.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για το μέλλον του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δεν επιβεβαίωσε τα σχετικά σενάρια, σημειώνοντας ωστόσο: «Εάν γίνει κάτι τέτοιο, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ».