Αναφορές για αλεπούδες που κάνουν την εμφάνισή τους σε περιοχές, όχι μόνο γύρω από τον Βόλο, αλλά και εντός της πόλης, πολύ κοντά σε κατοικίες, ακόμα και σε αυλές σπιτιών της Μαγνησίας, γίνονται όλο και πιο συχνές το τελευταίο διάστημα. Η παρουσία τους προκαλεί εντύπωση στους κατοίκους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα άγρια ζώα φαίνεται να πλησιάζουν περισσότερο τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Παύλο Σταμόπουλο, το γεγονός ότι οι αλεπούδες γίνονται συχνότερα αντιληπτές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Σταμόπουλος εξήγησε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους οι αλεπούδες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές είναι η αναζήτηση τροφής. Στην περιοχή του Βόλου και ευρύτερα στη Θεσσαλία, όπου συνυπάρχουν οικισμοί, αγροτικές εκτάσεις και φυσικά οικοσυστήματα, η παρουσία διαθέσιμης τροφής μπορεί να φέρει τα άγρια ζώα πιο κοντά στον ανθρώπινο χώρο.

Απορρίμματα, υπολείμματα τροφών, αλλά και ζωοτροφές που αφήνονται σε εξωτερικούς χώρους για αδέσποτες γάτες και άλλα ζώα μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρός παράγοντας προσέλκυσης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, η ανεύρεση τροφής αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο μια αλεπού μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μέσα ή κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

«Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός», τόνισε, εξηγώντας ότι η διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων και των τροφών από τον άνθρωπο μπορεί να έχει συμβάλει στην προσέλκυση των αλεπούδων σε σημεία όπου παλαιότερα δεν ήταν τόσο συχνές οι θεάσεις τους.

Δεν σημαίνει ότι επέστρεψε η λύσσα

Ο ίδιος παρατήρησε, ωστόσο, ότι η συχνότερη εμφάνιση αλεπούδων δεν θα πρέπει να συνδέεται αυτομάτως με κίνδυνο επανεμφάνισης της λύσσας στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, η χώρα δεν έχει καταγράψει νέο κρούσμα λύσσας από το 2014, ενώ εφαρμόζονται εδώ και χρόνια προγράμματα εμβολιασμού τόσο στα ζώα συντροφιάς όσο και στην άγρια πανίδα.

Η κόκκινη αλεπού μπορεί να αποτελέσει δεξαμενή του ιού της λύσσας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αλεπού που εμφανίζεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι φορέας της νόσου. «Δεν πρέπει να συγχέουμε την παρουσία της αλεπούς με την παρουσία λύσσας σε μια περιοχή», υπογράμμισε.

Δεν τις πλησιάζουμε και δεν τις ταΐζουμε

Παρά την ανάγκη να αποφεύγεται ο πανικός, ο κ. Σταμόπουλος υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνεται η παρουσία των αλεπούδων κοντά σε σπίτια. Οι πολίτες δεν πρέπει να τις πλησιάζουν, να τις χαϊδεύουν ή να προσπαθούν να τις πιάσουν, ενώ απαγορευτική θα πρέπει να θεωρείται και η πρακτική του ταΐσματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαχείριση των απορριμμάτων και των ζωοτροφών που αφήνονται σε εξωτερικούς χώρους.

Η αλεπού είναι άγριο ζώο και, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλίας του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στόχος δεν είναι να εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, αλλά να διατηρείται η απαραίτητη απόσταση μεταξύ της άγριας πανίδας και των κατοικημένων περιοχών.