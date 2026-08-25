Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ξέσπασε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, όταν έλαβε μήνυμα από πλαστικό χειρουργό, ο οποίος της πρότεινε να «διορθώσει» ένα σημάδι στη μύτη της.

Η 48χρονη πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι μόλις είχε επιστρέψει από την Ουκρανία, όπου είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, όταν αντίκρισε το μήνυμα του γιατρού.

«Έχω χάσει πλέον το μέτρημα των μηνυμάτων που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου», έγραψε η Φρεντέρικσεν. Όπως ανέφερε, έχει δεχθεί σχόλια για τα δόντια και τα λεπτά μαλλιά της, αλλά και για ένα άσχημο, όπως της έλεγαν, «σημάδι» στη μύτη της, μαζί με συμβουλές να κάνει ακόμη και Botox.

Η πρωθυπουργός δημοσίευσε το μήνυμα του πλαστικού χειρουργού, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Παράλληλα, μοιράστηκε και την απάντησή της: «Όχι. Είμαι χαρούμενη με το σώμα μου και, πραγματικά, δεν χρειάζεται ένας άνδρας πλαστικός χειρουργός να έχει άποψη γι’ αυτό!».

«Είμαι απολύτως καλά με το σώμα μου»

Η Φρεντέρικσεν, η οποία είναι η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Δανίας και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θητεία της, τόνισε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει την εμφάνιση άλλων ανθρώπων.

«Είμαι απολύτως καλά με το σώμα μου -έτσι όπως είναι- καθώς πλησιάζω τα 50», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζήτησε από όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί της να επιλέγουν πιο ουσιαστικά θέματα. «Αν πρόκειται να μου γράψετε -και είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να το κάνετε- ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας για να μιλήσετε για κάτι πιο σημαντικό. Όχι για τη μύτη μου», ανέφερε.

Η Δανή πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα απρόσκλητα σχόλια και τις συμβουλές για την εμφάνισή της «εξοργιστικά» και έστειλε, όπως είπε, «μια επιπλέον δόση αγάπης» σε όλους όσοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις «τέλειες ατέλειες» της εμφάνισής τους, σύμφωνα με το CBC.