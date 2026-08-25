Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στο Στόμιο Λάρισας, κινητοποιώντας αμέσως τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ ο Δήμος Αγιάς συνδράμει ενεργά με υδροφόρες για τον περιορισμό της πύρινης λαίλαπας.

Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), γεγονός που επιτάσσει αυξημένη ετοιμότητα.



Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του συμβάντος λαμβάνοντας ζωντανή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.