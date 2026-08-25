Ελεύθερος αφέθηκε ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, ο οποίος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Αυγούστου, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο τον όρο να διαμένει σε διαφορετική κατοικία μέχρι τη δίκη.

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του ενδοοικογενειακού επεισοδίου που απασχολεί από τη Δευτέρα τις Αρχές και τη Δικαιοσύνη.

Ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη που φέρεται να τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου.

Ο ίδιος ζήτησε, μέσω του συνηγόρου του, αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και όρισε νέα δικάσιμο για την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

Ελεύθερος με τον όρο να διαμένει σε άλλο σπίτι

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ο κατηγορούμενος δεν θα παραμείνει κρατούμενος.

Το δικαστήριο ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικό όρο σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να διαμένει σε διαφορετική κατοικία από την οικογενειακή στέγη μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση.

Η δυνατότητα επιβολής απομάκρυνσης ή μετοίκησης του κατηγορουμένου προβλέπεται από τη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία, όταν κρίνεται αναγκαία για την προστασία του φερόμενου θύματος.

Η δημοσιογράφος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο

Η δημοσιογράφος δεν παρέστη στη διαδικασία.

Ο δικηγόρος της ενημέρωσε το δικαστήριο ότι από την πλευρά της έχει ήδη γίνει δήλωση ανάκλησης όσων είχε αναφέρει για το συμβάν, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι δύο σύζυγοι έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους.

Η γυναίκα φέρεται επίσης να έχει γνωστοποιήσει ότι δεν αισθάνεται πως βρίσκεται σε κίνδυνο ή ότι απειλείται, ώστε από τη δική της πλευρά να απαιτείται η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, στην προανακριτική της κατάθεση φέρεται να ανέφερε ακόμη ότι ο σύζυγός της δεν είχε πρόθεση να της προκαλέσει σωματική βλάβη, ότι η ίδια δεν δέχθηκε χτυπήματα και ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Γιατί η «ανάκληση» δεν σταματά αυτομάτως τη δίωξη

Το κρίσιμο νομικό σημείο της υπόθεσης είναι ότι η δήλωση της δημοσιογράφου δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η ποινική διαδικασία παύει.

Η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη υπάγεται στον νόμο 3500/2006 και διώκεται αυτεπαγγέλτως. Αυτό σημαίνει ότι, από τη στιγμή που οι αρμόδιες Αρχές λάβουν γνώση ενός περιστατικού και στοιχειοθετηθεί σχετική κατηγορία, η ποινική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ανεξάρτητα από το αν το φερόμενο θύμα δηλώνει στη συνέχεια ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη.

Ο νόμος ορίζει ρητά ότι η ποινική δίωξη για τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Κατά συνέπεια, η μεταγενέστερη θέση της δημοσιογράφου αποτελεί στοιχείο που μπορεί να αξιολογηθεί από το δικαστήριο μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, αλλά δεν λειτουργεί όπως μια απλή ανάκληση μήνυσης σε κατ’ έγκληση διωκόμενο αδίκημα.

Η επιβαρυντική παράμετρος της παρουσίας ανηλίκου

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ποινική δίωξη, το φερόμενο περιστατικό τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου.

Η νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας προβλέπει ειδικότερη αντιμετώπιση όταν μια πράξη σωματικής βλάβης διαπράττεται παρουσία ανήλικου μέλους της οικογένειας.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ιδιωτικός οικογενειακός καβγάς, αλλά έχει ήδη πάρει τον δρόμο της ποινικής Δικαιοσύνης.

Τι θα κριθεί στις 27 Αυγούστου

Στη νέα δικάσιμο αναμένεται να εξεταστούν τόσο τα στοιχεία της αρχικής καταγγελίας όσο και οι μεταγενέστερες δηλώσεις της δημοσιογράφου, καθώς και η θέση του κατηγορούμενου.

Το δικαστήριο θα κληθεί να αξιολογήσει συνολικά το αποδεικτικό υλικό και να αποφανθεί αν στοιχειοθετείται η κατηγορία που έχει αποδοθεί στον σύζυγο της παρουσιάστριας.

Μέχρι τότε, παραμένει σε ισχύ ο όρος να κατοικεί σε διαφορετικό σπίτι.

Η υπόθεση, επομένως, δεν έχει κλείσει με τη δήλωση ανάκλησης. Η τελική κρίση ανήκει στο δικαστήριο, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου.