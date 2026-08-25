Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Πάργας, όταν άνδρας φέρεται να κατέβασε το μαγιό του μπροστά σε λουόμενους και να επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές από πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος φέρεται να προέβη σε αυτή την ενέργεια ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε άλλους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί τον αναζήτησαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.