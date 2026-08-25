Ο Θανάσης Αυγερινός, σε συνέντευξη που έδωσε, μίλησε για την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ενώ απάντησε και στις επικρίσεις που δέχτηκε από τη Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο πρώην επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας του κινήματος είπε: «Άκουσα τη Μαρία Καρυστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος. Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

«Όπως είπε και η Μαρία Καρυστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες… Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα… που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, απαντώντας στην ερώτηση «ίσως να είδε ότι μπορείς να είσαι απειλή για αυτές», είπε: «Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού».