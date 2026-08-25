Ένα πρωτοφανές και άκρως εντυπωσιακό εγχείρημα εκτυλίσσεται στη βόρεια Ιαπωνία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μετακινήσουν με σχοινιά έναν ιστορικό πύργο βάρους 360 τόνων. Πρόκειται για το εμβληματικό κάστρο Χιροσάκι στην περιφέρεια Αομόρι, το οποίο επιστρέφει σταδιακά στην αρχική του θέση, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης μετά τις ζημιές που υπέστη το τείχος του από ισχυρό σεισμό.



Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες των 80 ατόμων, χρησιμοποίησαν σχοινιά μήκους 30 μέτρων και τράβηξαν το τεράστιο κτίσμα, το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές ράγες. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, κατάφεραν να μετακινήσουν τον κεντρικό πύργο κατά 2,22 μέτρα (1,13 μέτρα το Σάββατο και 1,09 μέτρα την Κυριακή).



Για την επιχείρηση επιστρατεύτηκε η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική «hikiya», κατά την οποία ένα ολόκληρο κτίριο μετατοπίζεται πάνω σε ειδικούς κυλίνδρους χωρίς να αποσυναρμολογηθεί. Σύμφωνα με τον Guardian, η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου ήταν απαραίτητη, καθώς το κάστρο έχει ανακηρυχθεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας και έπρεπε να διατηρηθεί απολύτως ακέραιο.



Το ενδιαφέρον του κοινού για τη συμμετοχή ήταν τεράστιο. Περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις, ξεπερνώντας τους τέσσερις υποψηφίους ανά θέση. Οι αιτήσεις δεν προήλθαν μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρη την Ιαπωνία, καθώς και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

📺WATCH | Japanese people move Hirosaki castle by using traditional Hikiya technique in Aomori pic.twitter.com/nEf4ApClKQ — The Tatva (@thetatvaindia) August 25, 2026

Το τείχος του κάστρου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού επανατοποθετήθηκαν στην αρχική τους θέση 2.185 πέτρες. Μέχρι το τέλος Αυγούστου, συνολικά 4.100 άνθρωποι αναμένεται να τραβήξουν το κτίσμα για να διανύσει απόσταση πέντε μέτρων.



Η διαδικασία αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ενεργή εμπλοκή των πολιτών, ενώ τα υπόλοιπα 73 μέτρα μέχρι την πλήρη τοποθέτησή του θα καλυφθούν με τη βοήθεια βαρέων μηχανημάτων έως το τέλος του έτους.



Ανάλογο εγχείρημα είχε πραγματοποιηθεί το 2015, όταν το κάστρο απομακρύνθηκε για πρώτη φορά από τη βάση του. Ήταν η πρώτη φορά ύστερα από περίπου έναν αιώνα που εφαρμόστηκε η τεχνική hikiya σε κάστρο με τη συμμετοχή του κοινού.



«Ταξίδεψα από τη Χιροσίμα. Είναι συγκινητικό που συμμετέχω ξανά, δεν υπάρχει άλλη τέτοια ευκαιρία», δήλωσε ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα. Το κάστρο Χιροσάκι αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του για το κοινό το 2033.