Τα φετινά Επιδαύρια ρίχνουν αυλαία με ένα από τα λιγότερα παιγμένα έργα του Ευριπίδη, τον «Ίωνα» σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Μάλιστα, η παράσταση σηματοδοτεί και τη μεγάλη επιστροφή του Θεατρικού Οργανισμού της Κύπρου, ως απόλυτα αυτόνομου σχήματος στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σχεδόν 10 χρόνια μετά την τελευταία φορά.

Με σταθερά επιλεκτική παρουσία στην Επίδαυρο όλα αυτά τα χρόνια, ο Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει φέτος, επιλέγοντας ένα έργο «ασυνήθιστο» και βαθιά ανθρωποκεντρικό, αναδεικνύοντας το παιγνιώδες, ειρωνικό και αμφίσημο ύφος του. Ο «Ίων» αποτελεί την τέταρτη σκηνοθεσία του για το αργολικό θέατρο (μετά την «Άλκηστη» του Ευριπίδη το 2009, τις «Τραχίνιες» του Σοφοκλή το 2013 και την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη το 2018), αλλά και την τέταρτη φορά που σκηνοθετεί τραγωδία του Ευριπίδη (μαζί με τις «Βάκχες» που παρουσίασε στην Πειραιώς 260 το 2008). Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη συνεργασία του με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, μετά τον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ που παρουσιάστηκε τη σεζόν 2025-26 με μεγάλη επιτυχία στη Λευκωσία.

Με μία εκλεκτή ομάδα συντελεστών και έναν εξαιρετικό θίασο, ο «Ίων» κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν και συνομιλώντας άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση. Σε αντίθεση με την ευριπίδεια τραγωδία, όπου ο χορός αποτελείται αποκλειστικά από τις θεραπαινίδες της Κρέουσας, η σκηνική πρόταση που θα δούμε από τον Θωμά Μοσχόπουλο έχει μεικτό χορό, επιλογή που αναδεικνύει τη σκηνοθετική ανάγνωση.

Με αφορμή την παράσταση που θα ανέβει στις 28 και 29 Αυγούστου, ο Θωμάς Μοσχόπουλος μίλησε στο Newsbeast.

– Μετά από 8 χρόνια επιστρέφετε στην Επίδαυρο. Και αυτή, φέτος, είναι η τέταρτη φορά που ανεβάζετε παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο. Πώς αισθάνεστε; Είναι διαφορετικό το συναίσθημα κάθε φορά;

Κοιτάξτε, ποτέ μου δεν είχα μυθοποιήσει το κομμάτι της «Επιδαύρου», αλλά αισθανόμουν ότι είναι ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ειδικός, έχει πολύ συγκεκριμένες επιταγές, αυτό που χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις εκεί. Και δεν είχα ποτέ κάποια ιδιαίτερη αγωνία, γιατί νομίζω ότι οι χώροι από μόνοι τους είναι ικανοί να ενώσουν ή να διασπάσουν τους ανθρώπους. Η Επίδαυρος είναι ένας καταπληκτικός χώρος, αλλά αν τον αντιμετωπίσουμε με υπερβολικά μεγάλο δέος και ξαφνικά τοποθετηθούμε απέναντι σαν ένα μνημείο και όχι σαν κάτι ζωντανό, χάνεται όλη η αξία του πράγματος. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος που δηλώνει μια συνέχεια αιώνων, αλλά εμένα προσωπικά, περισσότερο ησυχία μου δίνει όλο αυτό το πράγμα, παρά αγωνία.

– Στην Επίδαυρο έχει το «δικαίωμα» να πάει όποιος θέλει, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι σκηνοθέτης; Έχει το «δικαίωμα» να ανεβάσει μια παράσταση ή να πρωταγωνιστήσει σε μια παράσταση;

Τα πράγματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Νομίζω, δεν είναι απαραιτήτως «δικαίωση» αυτό, δηλαδή έχουμε δει πολύ κακές παραστάσεις, έχουμε δει πολύ καλές παραστάσεις. Φαντάζομαι όλοι με τις καλύτερες προθέσεις πηγαίνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ορίσουμε θέμα «δικαιώματος» ή όχι. Εγώ, πάντως, πιστεύω ότι οι χώροι πρέπει να κρατιούνται, εφόσον κανείς τους βγάλει από την αρχαιολογική τους καθήλωση και τους κάνει χώρους που είναι ζωντανοί και ακολουθούν μια συνέχεια αιώνων, να το πάνε λίγο παραπέρα το πράγμα, να μην το κρατήσουν μουσειακό. Αλλιώς, ας κάνουμε τους χώρους μουσεία και ας τους αντιμετωπίζουμε έτσι. Αν είχαμε, δηλαδή, μια παράδοση όπως έχει το θέατρο No, στην Ιαπωνία που παραμένει αναλλοίωτο επί αιώνες και μπορούσαμε να διατηρήσουμε αυτόν τον κώδικα, θα είχε νόημα να διατηρήσουμε τον κώδικα του αρχαίου δράματος. Εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ πώς ακριβώς ανέβαινε το αρχαίο δράμα. Οπότε, όλα είναι πλαστά, όλα είναι στη φαντασία μας, δεν υπάρχουν πραγματικά, ούτε οι πρωτοποριακές, ούτε οι μη πρωτοποριακές παραστάσεις. Γι’ αυτό λέω, κρίνονται εκ του αποτελέσματος, όσο μένει στη μνήμη σου μια παράσταση και με ποιον τρόπο.

– Γιατί επιλέξατε να ανεβάσετε, φέτος, τον «Ίωνα»; Είναι ένα έργο που δεν είναι πολύ παιγμένο και δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος.

Ακριβώς, γι’ αυτό τον λόγο. Ως θεατής, θα βαριόμουν να δω την 15η «Αντιγόνη» και την 10η «Ηλέκτρα» στη ζωή μου. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έργα, μπορεί να μην είναι το ίδιο αριστουργηματικό με τον «Οιδίποδα» για παράδειγμα, αλλά είναι ένα πολύ αξιόλογο και πολύ ιδιαίτερο έργο, με πολύ ελκυστικά στοιχεία, και είναι κρίμα που παίζεται τόσο σπάνια. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το προσεγγίσει ο κόσμος με μία άλλου τύπου περιέργεια.

@ Πάτροκλος Σκαφίδας

– Ποιοι είναι, κατά τη γνώμη σας, οι λόγοι που το συγκεκριμένο έργο δεν έχει παίξει πολύ;

Πρώτα απ’ όλα η ασάφεια του ύφους του. Είναι ένα έργο μεταξύ τραγωδίας και κωμωδίας και δημιουργεί μια αμηχανία στο ανέβασμα. Δηλαδή οι άνθρωποι, μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, ήταν λιγότερο εξοικειωμένοι με τη ρευστότητα στο ύφος, ήθελαν την τραγωδία να είναι τραγική και την κωμωδία να είναι κωμική. Από ό,τι βλέπουμε από τις μελέτες, αυτό δεν το έκανε ούτε καν ο Ευριπίδης. Και οι υπόλοιποι τραγικοί βάζουν πολύ χιούμορ μέσα στα έργα τους και αντίστοιχα οι κωμωδιογράφοι βάζουν πολύ δραματικά στοιχεία μέσα στις κωμωδίες. Αυτό το υβριδικό είδος, που δουλεύει υφιστάμενα ο Ευριπίδης και παραπέμπει ανάμεσα στα δύο είδη, είναι κι ένας λόγος που πέρασε πολύς χρόνος για να αποδεχτούν οι άνθρωποι ότι αυτή είναι μία θελημένη ενδιάμεση κατάσταση και δεν είναι λάθος του Ευριπίδη, δεν είναι δηλαδή ένα κακό έργο.

Ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορώ να υποθέσω είναι ότι δεν έχει αυτούς τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους που επιθυμούν συνήθως οι μεγάλοι ηθοποιοί να υποδυθούν. Δηλαδή, ο Ίωνας είναι ένας νέος που πρέπει να παιχτεί κανονικά από έναν νέο ηθοποιό, οπότε εκεί έρχεται και συγκρούεται με το θέμα της απειρίας πολλών νέων ηθοποιών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ο ρόλος ας πούμε της Κρέουσας είναι ένας σπουδαίος ρόλος, αλλά δεν είναι και η Κλυταιμνήστρα ή η Μήδεια, που θα προτιμούσε μία πρωταγωνίστρια ή μία θιασάρχισσα για να το ανεβάσει. Επίσης, είναι λιγότερο ελκυστικοί οι μύθοι, όταν δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις πολλές πληροφορίες σε αρχική φάση για να μπορέσεις να προσεγγίσεις την ιστορία και εκεί είναι το σοβαρό στοίχημα που έχει ένας σκηνοθέτης: να καταφέρει να κάνει την αφήγηση τόσο ρευστή και άμεση που να μην τρομάξει τον θεατή. Η ιστορία του Ίωνα είναι παντελώς άγνωστη, οπότε αν κάποιος δεν έχει την περιέργεια να γνωρίσει κάτι καινούριο, θα προτιμήσει να πάει σε ένα πολύ βατό και γνώριμο έργο. Οπότε είναι μια πρόκληση κι εγώ αρέσκομαι πολύ στο να ακολουθώ τις προκλήσεις.

– Σε αυτή την περίπτωση, πόσο εύκολη ή πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του σκηνοθέτη;

Νομίζω, από τη μία, είναι δύσκολο να κρατήσεις τον θεατή, να τον εισάγεις σε έναν καινούριο μύθο, αλλά από την άλλη είναι εύκολο, γιατί κρατάς αμείωτο το ενδιαφέρον του από τη στιγμή που δεν γνωρίζει τι θα γίνει παρακάτω. Αν και ο Ευριπίδης παίζει και με αυτό: μας λέει από τον πρόλογο τι πρόκειται να γίνει παρακάτω, οπότε παίζει με το στοιχείο του, ναι μεν ξέρεις τι θα γίνει παρακάτω, δεν ξέρεις όμως πώς θα φτάσει να γίνει αυτό. Είναι ένα διαρκές θεατρικό παιχνίδι ο «Ίωνας» που έχει να κάνει με το φαίνεσθαι και το είναι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο για έναν σκηνοθέτη, αρκεί να μη φοβηθεί την αμφισημία και τη ρευστότητα. Δεν χρειάζεται ένα έργο να είναι άσπρο ή μαύρο.

– Ναι, γιατί υπάρχει και το γκρι στη ζωή μας, δεν είναι όλα μόνο άσπρο ή μαύρο.

Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει κυρίως το γκρι και τα άλλα είναι απλά στη φαντασία μας.

– Επειδή υπάρχει αυτή η αμφισημία, καθώς και η αμφιθυμία στο κείμενο, ο θεατής μπορεί να εκλάβει υποκειμενικά αυτό που βλέπει. Έτσι, δεν είναι;

Αυτό νομίζω πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως στο θέατρο. Αν πας να επιβάλεις μία ανάγνωση, γίνεσαι διδακτικός και σκοτώνεις την ελευθερία της επικοινωνίας. Είναι, σαφέστατα, αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχει μια υποκειμενική ματιά και αυτό υπογραμμίζει και το έργο, λέει δηλαδή πως τα πράγματα δεν είναι πάντα αυτό που πιστεύουμε, ανά πάσα στιγμή μέσα στο έργο οι ήρωες αλλάζουν τα πιστεύω τους και πιστεύουν το εντελώς αντίθετο από αυτό που πίστευαν πριν από λίγο. Αυτό μας βασανίζει πάρα πολύ στη ζωή μας, νομίζουμε ότι είμαστε ασυνεπείς, αν αλλάζουμε γνώμη για τα πράγματα. Το αντίθετο, όμως, οδηγεί σε μια φοβερή ακαμψία που μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα μέχρι και στον φανατισμό.

– Και αυτό έχει και μια γοητεία και για τον ίδιο τον θεατή: το να εκλάβει αυτό που είδε διαφορετικά από τον διπλανό του.

Αρκεί να μην φοβάται, γιατί ακούω συχνά θεατές που λένε «ξέρετε, δεν είμαι ειδικός, αλλά…». Μα δεν πρέπει να απευθύνονται τα πράγματα σε ειδικούς. Ο θεατής πρέπει να έχει την προσωπική του γνώμη για τα πράγματα, αρκεί αυτή να μην είναι «φορεμένη» και προκατειλημμένη.

@ Πάτροκλος Σκαφίδας

– Αυτό ακριβώς, δηλαδή, πολλοί πηγαίνουν υποψιασμένοι οπότε αυτό τους κρατάει πίσω ή επειδή είναι ένα έργο γνωστό, λένε «αυτό ξέρω, αυτό θέλω να παρακολουθήσω».

Αυτό ακριβώς, όπως το μάθαμε στο σχολείο.

– Το είδαμε και με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Σκεφτείτε ένα πολύ βασικό πράγμα και με την «Οδύσσεια» και με τα υπόλοιπα έργα, τη μανία του κόσμου να λέει «είναι κοστούμια εποχής, δεν είναι κοστούμια εποχής. Είναι αρχαία, δεν είναι αρχαία». Μα στην αρχαιότητα δεν έπαιζαν με κοστούμια εποχής, δεν ήξεραν τι είναι αυτό. Έπαιζαν με κάτι που φανταζόντουσαν ότι δίνει την εντύπωση ενός μαγικού παρελθόντος, ας πούμε. Δεν έκαναν επιστημονική τοποθέτηση και άλλωστε για ποια εποχή μιλάμε, πώς μπορούσαν να χρονολογήσουν τους μύθους και να τους τοποθετήσουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο; Οπότε, γι’ αυτό λέω: «Δεν είναι πώς ξεκινάει κανείς, αλλά πώς καταλήγει». Ξεκινάει και βλέπει ένα έργο, το οποίο θα μπορούσε να το βλέπει με ρούχα πρόβας, αν μπορούσε να το παρακολουθήσει χωρίς να τον νοιάζει τι φοράνε, τι φώτα έχει, τι δεν έχει, τότε θα είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το έργο. Αυτό για να συμβεί, χρειάζεται και τον θεατή ανοιχτό, αλλά κι εμάς από την πλευρά μας, να μην πάμε να επιβάλλουμε αισθητική ή φιλοσοφική άποψη στα πράγματα που αγγίζει το έργο. Πρέπει να είμαστε λίγο σε διάλογο.

– Και στο συγκεκριμένο έργο δεν στέκεσαι μόνο στην εικόνα, αλλά εμβαθύνεις ουσιαστικά στους χαρακτήρες.

Η εικόνα των ηρώων από σκηνή σε σκηνή καταρρίπτεται συνεχώς. Και η δημιουργία μίας εικόνας, καταρρίπτεται και αυτή.

– Δηλαδή έχει πολλά plot twists, να το πούμε έτσι με σύγχρονους όρους.

Ναι, πολλά.

– Και αυτό κρατάει το ενδιαφέρον.

Πολύ. Και μάλιστα έχει και άλλα τεχνικά ζητήματα που δεν υπάρχουν σε άλλα έργα. Για παράδειγμα, έχει τις περισσότερες στιχομυθίες και μάλιστα τη μεγαλύτερη στιχομυθία που σώζεται στο αρχαίο δράμα, την έχουμε στον «Ίωνα». Έχει, πολύ plot twist, πολύ debate, έχει πολύ παιχνίδι με τον λόγο και αυτό που το κάνει συναρπαστικό είναι ότι έχεις δύο ανθρώπους σε κάθε στιχομυθία να παίζουν ένα απίστευτο πινγκ πονγκ, όπου ως θεατής λες «δίκιο έχει αυτός, δίκιο έχει και αυτός». Ούτως ή άλλως, αυτό ο Ευριπίδης το κάνει πολύ καλά, επηρεασμένος από τη σοφιστεία. Ακούμε, λοιπόν, την ίδια ιστορία ειπωμένη αρκετές φορές μέσα στο έργο, αλλά κάθε φορά είναι τελείως διαφορετική. Η ιστορία δεν είναι κάτι αντικειμενικό, είναι προέκταση αυτού που την αφηγείται.

– Είναι και πώς την αντιλαμβάνεται ο άλλος που την ακούει;

Ναι, φυσικά. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορούμε να αντέξουμε με μια άκρατη υποκειμενικότητα, κάπου πρέπει να πατήσουμε, σε κάτι πιο σταθερό, και αυτή η μόνιμη εναλλαγή είναι και βασανιστική και αστεία κάποιες φορές και είναι ακριβώς ένα από τα βασικά θέματα του έργου.

@Δημήτρης Λούτσιος

– Το οποίο έργο πραγματεύεται θέματα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επίκαιρα στο σήμερα.

Νομίζω ότι η έννοια του επίκαιρου είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πάντα με τον άνθρωπο που παρακολουθεί κάτι. Για παράδειγμα, η βία που δέχεται η Κρέουσα είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος θεωρεί ότι είναι επίκαιρο σήμερα, όμως, δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, απλώς τώρα έχει γίνει λίγο της μόδας, θα το πω έτσι. Οπότε η έννοια του επίκαιρου εμένα με τρομάζει. Η έννοια της διαχρονικότητας στα μεγάλα θέματα μου φαίνεται πολύ πιο ελκυστική απ’ το να πεις: «να πήραμε το μήνυμα». Άλλωστε, τα ίδια ζητήματα δεν θίγονται στα περισσότερα έργα του αρχαίου δράματος; Γυναίκες ή άνδρες που υποφέρουν από την πατριαρχία; Για παράδειγμα, αν κάποιος έβλεπε ένα έργο την περίοδο μιας πολιτικής κρίσης, θα είχε ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα πολιτικά ζητήματα που τίθενται. Έχει να κάνει σε ποιο θέμα είναι ευαισθητοποιημένος ο θεατής που παρακολουθεί ένα έργο. Τώρα αν πας να το υπογραμμίσεις λίγο παραπάνω, εγώ το θεωρώ κακόγουστο. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο ο υπαινιγμός στο θέατρο, παρά ο διδακτισμός. Αυτός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.

– Ο διδακτισμός με την έννοια, σου κουνώ το δάχτυλο…

Ακριβώς. Σε μειώνω.

– Τύπου: «Κοίταξε, εγώ έχω να σου πω αυτό, αν δεν με καταλάβεις, εσύ δεν είσαι εκπαιδευμένος για να με καταλάβεις»;

Ακριβώς.

– Εσείς, πάντως, στις παραστάσεις σας που έχω παρακολουθήσει, αισθάνομαι πως είναι σαν να παίρνετε τον θεατή και να ανακαλύπτετε μαζί το έργο.

Αυτό το προσπαθώ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι κάτι που νομίζω ότι οφείλει κανείς να κάνει λέγοντας μια ιστορία: να πάρει μαζί του τον θεατή.

– Και είναι αυτό που σας ξεχωρίζει ως σκηνοθέτη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

@Δημήτρης Λούτσιος

– Αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω: όταν έρχομαι να δω μια παράστασή σας, δεν χρειάζεται να διαβάσω πριν σαν να δίνω Πανελλήνιες. Δεν αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετά διαβασμένη πάνω στο έργο ή στον συγγραφέα. Ξέρω ότι θα καταλάβω αυτό που θα παρακολουθήσω.

Νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει, γενικά; Να κάνουμε μαζί ένα «ταξίδι» και μπορεί αυτό το «μαζί» να μας οδηγήσει και τους δύο σε άλλους δρόμους. Όταν ανέβασα πριν από λίγα χρόνια το «Περιμένοντας τον Γκοντό» που είναι ένα δύσκολο έργο, κάναμε ένα «πείραμα»: φέραμε δύο σχολεία, διαφορετικές μέρες, από τις τελευταίες τάξεις δημοτικού μέχρι τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου να δούμε τι θα γίνει. Η ανταπόκριση ήταν τόσο υπέροχη -και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο οι ενήλικες το φοβούνται ως «εγκεφαλικό» ή περίεργο-, γεγονός που σημαίνει ότι πετύχαμε τον στόχο μας. Και όντως, πήγε πολύ καλά η παράσταση. Αυτό το θεωρώ από τα μεγαλύτερα παράσημα. Όχι να λαϊκίσω, να κατεβάσω εγώ τα στάνταρ μου, μήπως και κάποιος δεν καταλάβει. Τον υποτιμάω έτσι. Θα προσπαθήσω να του δείξω ότι αυτό που βλέπει δεν είναι κάτι απρόσιτο, είναι κάτι που θέλει τον τρόπο του να το αντιμετωπίσεις.

– Πράγματι. Και όταν ακούει κάποιος ότι πρόκειται για μία παράσταση στην Επίδαυρο -αν και τώρα πηγαίνουν πλέον όλοι στην Επίδαυρο, σε σημείο που έχει γίνει και λίγο μόδα-, όμως, δεν παύει να σε τρομάζει κατά κάποιον τρόπο η ιδέα.

Όταν γοητευόμαστε από τα πράγματα τόσο πολύ που δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε και τα κοιτάζουμε μόνο ως πομπούς δέους και όχι αγάπης ή φροντίδας, κάνουμε ζημιά. Οι άνθρωποι κάνουν τους χώρους, όχι… οι πέτρες.

– Εσείς όταν πήγατε πρώτη φορά στην Επίδαυρο, πώς νιώσατε;

Υπάρχει μια ιστορία, η οποία είναι πλάκα, πριν αρκετά χρόνια όταν ήμουν περίπου 32 ετών. Μου πρότεινε ο Νίκος Κούρκουλος να ανεβάσω τον «Ίωνα», συγκεκριμένα. Δεν είχα κάνει τίποτα μέχρι τότε και του είπα: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμος για κάτι τέτοιο». Δεν ήταν θέμα φόβου ή δέους. Ήθελα να κάνω άλλες διαδρομές, μέχρι να φτάσει ο καιρός να κάνω. Ο Κούρκουλος μου είπε: «Το εκτιμώ πάρα πολύ, παρόλο που λυπάμαι που μου λες όχι, αλλά θέλω να ξέρεις αν θελήσεις να κάνεις κάτι, πες μου να το κάνουμε μαζί». Δεν προλάβαμε, δυστυχώς. Όταν ήρθε η ώρα να πω ότι «ωραία, κάνω τώρα την Άλκηστη», που ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα στην Επίδαυρο, δεν αισθανόμουν ένα αρνητικό δέος. Αισθανόμουν απλά έτοιμος. Είχα δουλέψει αρχαίο δράμα σε κλειστό χώρο στο φεστιβάλ, είχα σταδιακά προσεγγίσει τα πράγματα, έτσι ώστε να μην με «καταπιεί» ο σεβασμός. Δεν είναι ότι δεν σέβομαι τον χώρο. Τον σέβομαι και με το παραπάνω. Αλλά σέβομαι το ότι έχει ιδιαίτερους τρόπους που πρέπει να το αντιμετωπίσεις το πράγμα. Δεν το λέω με αλαζονεία. Νομίζω ότι, όταν κανείς ανακόψει λίγο τη βιασύνη του, ωριμάζουν τα πράγματα κι έρχονται από μόνα τους. Όταν σε πιάνει λαχτάρα να αποδείξεις ότι μπορείς και αυτό, μπορείς και το άλλο, νομίζω ότι λίγο χάνεις την απόλαυση της βραδύτητας, του ταξιδιού που έχεις κάνει μέχρι να φτάσεις εδώ. Μπορώ να σας πω ότι η δεύτερη ή η τρίτη φορά ήταν πιο δύσκολη από την πρώτη, γιατί είχα την αγωνία αν θα πω κάτι καινούριο. Και εκεί έκανα μεγαλύτερα λάθη. Στην πρώτη δουλειά ήμουν πιο αγνός και πιο ήσυχος.

– Ο «Ίων» κλείνει και τα Επιδαύρια φέτος και ρίχνει την αυλαία με ένα αίσιο τέλος, γιατί το έργο έχει ένα αίσιο τέλος, έτσι δεν είναι;

Έχει ένα αίσιο τέλος με αρκετή δόση ειρωνείας. Έχει ένα happy end, αλλά είναι σαν να λέει ο Ευριπίδης: «Θέλεις happy end; Είναι happy end αυτό;». Είναι, δηλαδή, σαν να λέει: «Αν πιστεύετε ότι τα πράγματα λύνονται από έναν εξωτερικό παράγοντα, που λέγεται θεός, πιστέψτε ότι υπάρχουν θεοί που τα λύνουν τα προβλήματα. Αν όχι, ότι ειρωνεύομαι κάτι. Λέει κάποια στιγμή ο Ξούθος: «Το αποδίδω στους θεούς, γιατί δεν έχω άλλη λύση». Οπότε, αν περιμένουμε να μας δώσει τη λύση μια ανώτερη δύναμη, απλά εμείς παραιτούμαστε. Και αυτό νομίζω ότι είναι η αρχή πολλών κακών.

@Δημήτρης Λούτσιος

Λίγα λόγια για το έργο

Η δράση του «Ίωνα» εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Εκεί καταφθάνουν η Κρέουσα, κόρη του μυθικού ιδρυτή της Αθήνας Ερεχθέα, και ο σύζυγός της Ξούθος, αναζητώντας χρησμό έπειτα από χρόνια ατεκνίας. Ο Απόλλωνας, επιχειρώντας να οδηγήσει τα πράγματα προς μια προδιαγεγραμμένη τάξη, αποκαλύπτει ψευδώς στον Ξούθο πως ο πρώτος νέος που θα συναντήσει βγαίνοντας από το ιερό είναι ο γιος του. Ο νέος αυτός είναι ο Ίων, ένας άγνωστης καταγωγής υπηρέτης του ναού, μεγαλωμένος στους Δελφούς υπό την προστασία του θεού. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πολύ πιο σκοτεινή. Ο Ίων είναι παιδί της Κρέουσας και του Απόλλωνα, καρπός μιας βίαιης ένωσης που η ίδια έχει προσπαθήσει να θάψει στη σιωπή και τη λήθη. Καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, η Κρέουσα έρχεται αντιμέτωπη με το τραύμα, την οργή και την αίσθηση αδικίας που τη συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Το έργο κορυφώνεται με την αναγνώριση μητέρας και γιου και με την παρέμβαση της Αθηνάς, που αποκαθιστά την τάξη και προαναγγέλλει το μέλλον του Ίωνα και των ελληνικών φύλων.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Απόδοση-Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Μάριος Κακουλλής

Μουσική σύνθεση-Σχεδιασμός ηχοτοπίων-Μουσική διδασκαλία: Nama Dama

Κίνηση-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Καλλιτεχνική διεύθυνση οπτικής ταυτότητας: Βασίλης Παπατσαρούχας

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου-Ειδικές κατασκευές κοστουμιών: Ορέστης Λαζούρας

Συνεργάτιδα παραγωγής: Ελένη Νικολάου

Παίζουν

Ίων: Γιάννης Τσουμαράκης

Κρέουσα: Στέλα Φυρογένη

Ξούθος: Νεοκλής Νεοκλέους

Παιδαγωγός: Βαλεντίνος Κόκκινος

Ερμής: Ανδρέας Κουτσόφτας, Βασίλης Χαραλάμπους

Αθηνά: Μαργαρίτα Ζαχαρίου

Πυθία: Ιωάννης Βαρβαρέσος

Δούλος: Δημήτρης Αντωνίου

Βασίλης Αθανασόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα.

Μουσικοί επί σκηνής: Nama Dama, Ζήνωνας Οικονομίδης, Νικόλας Τσαγγάρης

Προπώληση: more.com

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

28 – 29 Αυγούστου 2026

Διάρκεια: 90 λεπτά