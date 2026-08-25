Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Flightradar24, πρόκειται για το Boeing Globemaster με αριθμό νηολογίου 07-7181, το οποίο πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα της Λετονίας.



Η προσγείωση στη ρωσική πρωτεύουσα καταγράφηκε γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας ερωτήματα για το παρασκήνιο της αποστολής. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει εάν μετέφερε φορτίο ή επιβάτες. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος.



Το αεροσκάφος είχε φθάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου προερχόμενο από την αεροπορική βάση των ΗΠΑ Καμπ Σπρινγκς, κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δεδομένα της Flightradar24.



Η τελευταία απευθείας πτήση καταχωρημένου στις ΗΠΑ αεροσκάφους στη Ρωσία από την Ευρώπη ήταν φέτος τον Ιανουάριο και μετέφερε τους ειδικούς απεσταλμένους Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.



Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες περί νέας επίσκεψης των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία έχουν εν πολλοίς βαλτώσει εν μέσω πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.