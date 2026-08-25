Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να στείλει διπλωμάτες στις αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή που είχαν εκκενωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η επιστροφή διπλωματών και η σταδιακή άρση των έκτακτων μέτρων στις αμερικανικές αποστολές στην περιοχή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμα και από αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρεσβείες όπου προβλέπεται να αυξηθεί και πάλι το προσωπικό βρίσκονται στο Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Ιορδανία, το Ομάν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Σταδιακή η επιστροφή του προσωπικού

Σε δήλωσή του που επικαλούνται οι New York Times, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «επανεξετάζουμε διαρκώς την κατάσταση ασφαλείας στις διπλωματικές μας αποστολές σε όλο τον κόσμο».

Όπως πρόσθεσε, με βάση την τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης, προχωρά σε αλλαγές στο επίπεδο στελέχωσης ορισμένων αποστολών στη Μέση Ανατολή, ώστε να συνεχίσει να προωθεί τους στόχους της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι πρώτοι διπλωμάτες που θα επιστρέψουν θα τοποθετηθούν στην αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, όπου το προσωπικό θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από το κανονικό.

Σε πλήρη επίπεδα προβλέπεται τελικά να επιστρέψει το προσωπικό στις αμερικανικές πρεσβείες στο Ισραήλ, την Ιορδανία και το Ομάν.

Αρχικά, οι αμερικανικές αποστολές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τον Λίβανο θα λειτουργούν με έως και 85% του προβλεπόμενου προσωπικού, ενώ στις αποστολές σε Ιράκ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν το ποσοστό θα περιοριστεί στο 75%.

Οι περικοπές στο διπλωματικό προσωπικό είχαν ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, όταν η Ουάσινγκτον είχε εγκρίνει την εθελοντική αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού και μελών οικογενειών από το Ισραήλ, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.