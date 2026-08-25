Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της, η 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα μέσα στο σπίτι του, στις 40 Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, την περασμένη εβδομάδα. Η νεαρή κατέστη κατηγορούμενη μετά την προανακριτική κατάθεση του ήδη προφυλακισμένου άνδρα (31 ετών), σύμφωνα με την οποία επιχείρησε να τον ληστέψει.

Καθώς η 25χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται (εκτός κινδύνου) στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», η απολογία της πραγματοποιήθηκε εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου μετέβησαν η 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας.

Κατά την απολογία της, η 25χρονη αρνήθηκε την εκδοχή του άνδρα ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό να το αφαιρέσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι εκείνος της επιτέθηκε απρόκλητα, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Όπως φέρεται να κατέθεσε, το ένα από τα δύο μαχαίρια έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ με το δεύτερο ο 31 ετών άνδρας της προκάλεσε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο στην περιοχή του πνεύμονα.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι τον έσπρωξε προκειμένου να απομακρυνθεί και στη συνέχεια κατάφερε να βγει αιμόφυρτη από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Οι δύο είχαν γνωριστεί μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας και συναντήθηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου, προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά.

Ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.