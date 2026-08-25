Γνωστές έγιναν οι 11 ομάδες που είναι υποψήφιες για να αποκτήσουν μόνιμη άδεια στη Euroleague και η μία εξ αυτών είναι ο ΠΑΟΚ.

Από τη στιγμή που οι μετοχές της ΚΑΕ πέρασαν στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη, στη Θεσσαλονίκη έκαναν λόγο για μια νέα εποχή. Μια εποχή, στην οποία ο «δικέφαλο του βορρά» έχει ως στόχο να καθιερωθεί στην ελίτ του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη η μόνιμη παρουσία του στη Euroleague και αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος στόχο του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στο να τον πετύχει καθώς εξασφάλισε προέγκριση για franchise.

Είναι συνολικά 11 οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, έχουν εξασφαλίσει δηλαδή προέγκριση για franchise και είναι πιο κοντά στη συμμετοχής τους στη Euroleague και πρόκειται, πλην του ΠΑΟΚ, για τις Ντουμπάι, Βαλένθια, Μάξιμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, Νάπολι, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Λόντον Λάιονς, Παρί και Βίρτους Μπολόνια.