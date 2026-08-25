Φέτος στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, αναβίωσε η «νύχτα των Κουρσάρων», ένα από τα πιο διάσημα παραδοσιακά έθιμα του τόπου.

Μικροί και μεγάλοι χόρεψαν και τραγούδησαν, περιμένοντας στο λιμάνι το «πειρατικό καράβι», που έφτασε με καπνογόνα για να «κουρσέψει» την Πάρο.

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Η τραγική ιστορία

Η «νύχτα των Κουρσάρων», γνωστή και ως «Κουρσάρικη Βραδιά», μπορεί στις μέρες μας να αποτελεί ένα χαρμόσυνο γεγονός, όμως βασίζεται σε μια αιματηρή ιστορία.

Το 1537 το νησί βρισκόταν υπό ενετική κυριαρχία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, παλεύοντας για τον έλεγχο της Μεσογείου, μίσθωνε κουρσάρους για να δημιουργήσει ναυτική δύναμη και ταυτοχρόνως να πλήξει οικονομικά τους αντιπάλους της, χωρίς επισήμως να βρεθεί σε πόλεμο.

Ο θρυλικός Μπαρμπαρόσα, λοιπόν, ως ναύαρχος των Οθωμανών και όχι ως πειρατής, επιτέθηκε στην Πάρο, αρπάζοντας γυναίκες και παιδιά για σκλάβους.

Ομοίωμα του Μπαρμπαρόσα σε μουσείο στο Μαντζικέρτ της Τουρκίας

Καιρό αργότερα και συγκεκριμένα το 1965, μια παρέα από την Πάρο αποφάσισε να αναβιώσει την επιδρομή, η οποία και έλαβε τον χαρακτήρα πανηγυριού.

Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα χαρμόσυνο γεγονός, ενώ από το 1985 διεξάγεται στο παλαιό λιμάνι, επειδή συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.

Πηγή φωτογραφιών: parianostypos.gr