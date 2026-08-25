Σε μια κίνηση που πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής». Η πρόταση αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της ομαλής κλιμάκωσης στον εμπορικό πόλεμο που ξεσπά ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.



Η συγκεκριμένη τακτική τείνει να εξελιχθεί σε πάγια μανιέρα για τον Αμερικανό ηγέτη απέναντι σε όσους θεωρεί πολιτικούς ή οικονομικούς αντιπάλους. Χωρίς ίχνος πρωτοτυπίας ακόμα και στην επιλογή του νέου ονόματος, ο Τραμπ επιχειρεί να επιβάλει την αμερικανική κυριαρχία πάνω στο εμβληματικό γεωγραφικό σημείο, μετατρέποντας τη Λίμνη Οντάριο σε πεδίο συμβολικής και διπλωματικής σύγκρουσης.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η Λίμνη Οντάριο, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο υπουργός Εμπορίου του Καναδά Ντομινίκ ΛεΜπλάν δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.



«Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε του προέδρου ούτε των υπουργών της κυβέρνησης του», δήλωσε ο ΛεΜπλάν σε συνέντευξή του στο CNBC, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στα άκρα οι διπλωματικές σχέσεις μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκονται οι διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, έπειτα από την πλήρη κατάρρευση των διμερών διαπραγματεύσεων. Η κρίση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει εξοντωτικούς δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αξιοποιώντας νόμο από την εποχή της «Μεγάλης Ύφεσης».



Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί μάλιστα με νέα επιβάρυνση στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα.

Από την πλευρά του, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έκανε λόγο για ευθεία επίθεση και οικονομικό πόλεμο, ανακοινώνοντας άμεσα αντίμετρα «δολάριο προς δολάριο». Τα καναδικά αντίποινα ύψους 20 δισ. δολαρίων θα ενεργοποιηθούν στις 8 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας αμερικανικά γαλακτοκομικά, ηλεκτρικές συσκευές και χάλυβα.



Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση λαμβάνει και προσωπικές διαστάσεις. Ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά μέσω ανάρτησης ότι απαίτησε την κατάργηση της γαλλικής γλώσσας στο Κεμπέκ, αποδίδοντας την αιχμή αυτή σε πολιτικό ελιγμό του Κάρνεϊ. Παράλληλα, η απειλή του Αμερικανού προέδρου για μετονομασία της Λίμνης Οντάριο επαναφέρει στο προσκήνιο την περσινή αλλαγή του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.

Σε νεότερη ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι είχε απαιτήσει στις διαπραγματεύσεις οι κάτοικοι του Κεμπέκ να μην μιλούν γαλλικά ούτε και να υπάρχει σήμανση στα γαλλικά στα προϊόντα που διακινούνται εκεί.



Έγραψε: «Δεν θα παρενέβαινα ποτέ στους Καναδούς που μιλούν γαλλικά! Στην πραγματικότητα, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω κάτι τόσο ηλίθιο. Αυτό το ψέμα επινοήθηκε από έναν αδύναμο και αναποτελεσματικό πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να κερδίσει την πολιτική υποστήριξη, την οποία έχασε εντελώς, από τον λαό του Κεμπέκ. Λατρεύω τους Γαλλοκαναδούς! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»